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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarını Tanıttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarının tanıtımında, teknoloji hamlesinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarını Tanıttı

Türkiye, Kuantum Teknolojisinde Güçlü Bir Adım Attı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı Tanıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kuantum bilgisayar teknolojisine girmesinin önemini vurguladı. Yılmaz, "Teknolojik ilerleme sadece yenilik üretmek değil, aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini bu dönüşüme dahil ederek yeni bir kalkınma mekanizması inşa etmek anlamına gelmektedir," diyerek milli teknoloji hamlesinin hedeflerini paylaştı.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Savunma Sanayii

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde benimsedikleri milli teknoloji hamlesinin, özellikle savunma sanayii gibi stratejik alanlarda Türkiye'yi güçlü bir teknoloji üreten ülke haline getireceğini belirtti. Türkiye'nin bu yolda emin adımlarla ilerlediğine dikkat çekti.

Kuantum Bilgisayarın Önemi

Yılmaz, "Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarların işlem gücünü kat kat aşarak karmaşık problemleri çözme kapasitesiyle teknoloji dünyasında bir devrim olarak nitelendirilmektedir," ifadelerini kullanarak, kuantum teknolojilerinin sağlık, finans ve ileri malzeme geliştirme gibi sektörlerdeki potansiyel faydalarına vurgu yaptı.

Gençlere Çağrı

Konuşmasında gençlere de seslenen Yılmaz, kuantum bilgisayarların yeni nesil teknolojilerin öncüsü olma fırsatını sunduğunu ifade etti. "Gençler, nitelikli insan gücümüz bizim en büyük sermayemizdir," diyen Yılmaz, gençlerin ülkenin bilimsel geleceğine katkıda bulunacaklarını söyledi.

Gelecek Hedefleri

Yılmaz, Türkiye'nin süperiletken çip üretim tesisleriyle kuantum bilgisayarlarının kapasitelerini artıracağına inanarak, bu alandaki hedeflerini de açıkladı. "Yüksek kapasiteli kuantum bilgisayarımızı da yapacağımıza gönülden inanıyorum," şeklinde konuştu.

Tanıtım töreninin ardından Yılmaz, "QuanT" isimli kuantum bilgisayarını inceledi ve projeyi geliştiren öğretim üyelerinden bilgi aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde "Türkiye'nin Kuantum Çağı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde "Türkiye'nin Kuantum Çağı Başlıyor: Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı Tanıtım Töreni" programına katıldı. Yılmaz, Kuantum Bilgisayarı inceledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde "Türkiye'nin Kuantum Çağı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde "Türkiye'nin Kuantum Çağı Başlıyor: Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı Tanıtım Töreni" programına katıldı. Yılmaz, Kuantum Bilgisayarı inceledi.

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