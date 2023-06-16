Daha çıkmadan fiyatı sızdı! iPhone 15 fiyatı belli oldu: Zamlar sonrası cep yakacak

iPhone 15, Apple şirketi tarafından üretilen popüler bir akıllı telefon serisidir. iPhone 15, önceki iPhone modellerine kıyasla gelişmiş özellikler ve iyileştirmeler sunmayı amaçlar.

Teknoloji dünyasının merakla beklediği Apple'ın iPhone serisinin 15. nesil modeli için büyük bir heyecan yaşanıyor. Henüz resmi olarak tanıtım tarihi açıklanmamış olsa da, yeni iPhone 15 ailesiyle ilgili bazı özellikler sızdırıldı.

Sızdırılan bilgilere göre, başlangıç fiyatı 899 dolar olarak belirlenen iPhone 15, Türkiye'deki vergiler dikkate alınmadığında yaklaşık olarak 21.000 TL'ye denk geliyor. Tabii ki, çıkış tarihindeki döviz kuru ve vergiler gibi faktörler fiyatı etkileyebilir. Ancak, şu anki koşullarda iPhone 15'in Türkiye'deki tahmini fiyatının, vergiler dahil yaklaşık olarak 43.000 TL civarında olması bekleniyor.

iPHONE 15 PLUS İSE 999 DOLAR



Sızdırılan bilgilere göre, yeni iPhone 15 serisi oldukça merak uyandırıyor. İddialara göre, iPhone 15 Plus modelinin fiyatı 999 dolar olacak. Türkiye'deki vergiler dikkate alınmadığında yaklaşık olarak 23.400 TL'ye denk gelse de, vergilerle birlikte fiyatın 47.000 TL civarında olması tahmin ediliyor. Aynı şekilde, iPhone 15 Pro'nun fiyatı 1.199 dolar olarak sızdırıldı ve Türkiye'deki tahmini fiyatı 56.999 TL'yi bulabilir. iPhone 15 Pro Max'in ise 1.299 dolardan satışa sunulması bekleniyor ve Türkiye'de tahmini fiyatı 61.999 TL gibi bir rakama ulaşabilir.

Ancak, bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmadı ve sızdırılan kaynaklara dayanıyor. Apple genellikle ürünlerini resmi olarak duyurmadan önce fiyatlandırma konusunda sessiz kalır. Dolayısıyla, kullanıcıların bu sızdırılan fiyatlara kesin bir gözle bakmamaları önemlidir, çünkü fiyatlar değişebilir.

iPhone 15'in fiyatı, beklentileri karşılamak adına önemlidir. Apple, genellikle yeni modellerini piyasaya sürerken önceki modellerin fiyatlarında düşüşler gerçekleştirir. Bu nedenle, iPhone 15'in fiyatının önceki modellerle aynı seviyede veya onlardan biraz daha yüksek olması şaşırtıcı olmaz.

Ancak, fiyatın yanı sıra kullanıcılar için diğer faktörler de önemlidir. Yeni modelin özellikleri, performansı, kullanıcı deneyimi ve yenilikleri, bir telefonun satın alınması üzerinde etkili olabilir.