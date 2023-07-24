Depremi 2 saat önceden haber veren teknoloji geliştirdi: İstanbul depremi için oldukça önemli

Jeofizikçi sismologlar, Bletery ve Nocquet tarafından geliştirilen yeni bir sistem, İstanbul gibi büyük şehirlerin karşılaşabileceği depremleri artık 2 saat önceden tahmin etme imkanı sunuyor. Bilimsel bir araştırmada yayımlanan sonuçlara göre, bu sistem sayesinde büyüklüğü 7 ve üzerinde olan depremler, artık önceden belirlenebilecek.





Uzun süredir büyük depremlerin habercilerini tespit etme çabaları devam ediyordu. Ancak Bletery ve Nocquet'in yaptığı çalışma, çığır açıcı bir buluş olarak bilim dünyasını heyecanlandırdı. İki jeofizikçi, öncül kayma fazının depremlerden yaklaşık 2 saat önce gözlemlendiği bir sinyal keşfettiler. Bu bulgu, büyük depremlerin öncesinde belirgin bir kayma dönemi yaşandığını gösteriyor.

Yapılan analizlerde, GPS verilerinden yararlanan sistem, depremlerden önceki 48 saat boyunca fay hatlarında meydana gelen yer değiştirmeleri inceliyor. Büyüklüğü 7 ve üzerinde olan 90 farklı deprem öncesinde, fay hatlarında kayma hızında ivmelenme tespit ediliyor. Bu sayede depremlerin gerçekleşeceği önceden tahmin edilebiliyor.





Bu yeni buluş, doğal afetlerin insani ve ekonomik kayıpları en aza indirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle İstanbul gibi nüfusu yoğun ve deprem riski taşıyan şehirlerde, bu sistem sayesinde önlem almak ve can kaybını minimuma indirmek mümkün olacak.

Yapılan açıklamada, henüz sistemin mevcut teknolojiyle pratikte kullanılabilir durumda olmadığı belirtiliyor. Ancak ilerleyen dönemlerde sensör teknolojisindeki gelişmelerle birlikte bu sistemin daha etkin bir şekilde kullanılması hedefleniyor.

Eğer bu yenilikçi sistem başarılı bir şekilde uygulanırsa, dünya genelinde yaşanan büyük depremlere yönelik tahmin gücümüz önemli ölçüde artacak ve insanlığın maruz kaldığı doğal afetlerden kaynaklanan kayıplar azalacaktır. İstanbul ve benzeri deprem riski taşıyan şehirler için deprem öncesi uyarı sistemi büyük bir güvence ve kurtuluş anlamına gelecek.