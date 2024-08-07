Dijital Türkiye: e-Devlet Kapısı Kullanıcıları 66 Milyonu Aştı

Türkiye'de e-Devlet Kapısı Kullanıcı Sayısı 66 Milyonu Geçti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Türkiye'de 15 yaş üstü nüfusun %96'sı e-Devlet Kapısı kullanıcısıdır" diyerek ülkemizin dijitalleşme sürecinde kaydedilen ilerlemeleri vurguladı.

e-Devlet Kapısı'nda Önemli İlerleme

Yılmaz, 2018'den itibaren yapılan toplantıların sonuçlarının e-Devlet Kapısı'nda belirgin ilerlemelere yol açtığını belirtirken, ulusal veri sözlüğü, veri ihtiyaç envanteri ve user deneyimi gibi projelerin hayata geçirildiğini ifade etti. Yılmaz, "Bugünkü toplantının ana gündemi e-Devlet Kapısı'nın ilerleme durumu ve planlanan yeni çalışmalar" dedi.

Uluslararası Başarılar

Türkiye'nin e-Devlet Kapısı'nın 2024 yılı Avrupa Komisyonu raporunda 83 puanla AB ortalamasının üzerinde puan aldığını belirten Yılmaz, AB üyesi olmayan ülkeler arasında en iyi ülkelerden biri olduğumuzu dile getirdi. Türkiye'nin kullanıcı desteği ve dijital posta gibi alanlarda tam puan aldığını belirten Yılmaz, kullanıcı odaklılıkta %99,6 gibi yüksek bir puanla ikinci sırada yer aldığını aktardı.

Kullanıcı Deneyimi ve Yeni Hizmetler

e-Devlet Kapısı'nda, 8 binden fazla hizmetin %12'sinin bütünleşik hizmetler olduğunu kaydeden Yılmaz, 2018'den bu yana sunulan hizmet sayısının %101 arttığını aktararak, "Artık 8300'ün üzerinde hizmet sunulmakta" dedi. Kullanıcıların, kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabileceklerini belirterek, birçok yeni hizmetin kısa süre içinde hayata geçeceğini duyurdu.

Dijital Dönüşümde Gelecek Hedefleri

Gelecek hedefleri arasında siber güvenliğin artırılması ve yerli yazılımların yaygınlaştırılmasını sayan Yılmaz, dijital hizmetlerin hayatı kolaylaştıracağını ifade etti. Ayrıca, yeni mobil cüzdan uygulaması hakkında bilgi veren Yılmaz, internet bağlantısı olmadan da hizmet alınabileceğini kaydetti.

Yılmaz, dijital Türkiye hedefleri doğrultusunda çalışmalarını devam ettireceklerini söylerken, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.