Dil modellerinin de siyasi görüşü varmış

Gelişen yapay zeka teknolojisi ve dil modellerinin, yapay zeka tabanlı sohbet robotlarının temelini oluşturduğu, ancak bu modellerin politik görüşlere sahip olduğu bir araştırma ile vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir araştırma, yapay zeka sohbet robotlarının politik görüşlerine veri havuzlarının etkisini inceledi.



14 FARKLI DİL MODELİNE POLİTİK PUSULA TESTİ UYGULANDI





Bu araştırmada, 14 farklı dil modeli üzerinde politik pusula testi uygulandı. Bu test, yatay eksende sağ ve sol olmak üzere ekonomik değerleri, dikey eksende ise liberal ve muhafazakar olmak üzere sosyal değerleri içeriyordu. Araştırmacılar aynı zamanda bu dil modellerini eğitmek için kullanılan veri kaynaklarının politik eğilimlerinin, dil işleme modelleri üzerindeki etkisini de inceledi. Bu etki sonucunda ise dil modellerinin ürettiği dezenformasyon ve nefret söylemleri incelendi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, veri havuzlarının politik eğilimlerini taşıyan dil modelleri, benzer politik görüşlere sahip yönelimlerde nefret söylemi ve dezenformasyona neden oldu. Ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama tarihi olan 20 Ocak 2017'den önce ve sonra eğitilen dil modelleri karşılaştırıldığında, sonraki dönemde eğitilen modellerin siyasi pusulada daha uç noktalarda yer aldığı gözlendi.

Bu araştırmada "BERT" varyantlarının "GPT" modellerine göre daha muhafazakar eğilimli olduğu ve aynı firmanın geliştirdiği farklı dil modelleri arasında önemli politik eğilim farklılıkları olduğu da belirtildi. Ekonomik konulara kıyasla, dil modellerinin sosyal konularda daha taraflı bir yaklaşım sergilediği ve daha fazla veri setine ihtiyaç duyduğu da araştırmanın sonuçları arasındaydı.

Araştırmacılar, hiçbir dil modelinin tamamen tarafsız olamayacağını ve aşırı politik görüşlere sahip kaynaklarla eğitilen modellerin toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştirebileceği uyarısında bulundular. Araştırma sonuçları, "Association for Computational Linguistics" in 61. yıllık toplantısının raporunda yayımlandı. Bu sonuçlar, yapay zeka ve dil işleme alanında gelecekteki gelişmelerin politik etik boyutlarını da ele almayı gerektirebileceği konusunda düşündürücü bir perspektif sunuyor.