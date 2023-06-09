Dolar zammı Apple'a yaradı! Apple 1 ayda üçüncü kez zam yaptı: Artık en ucuz iPhone bu fiyat olacak

APPLE’DAN AYNI AY İÇİNDE ÜÇÜNCÜ ZAM

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ürünlerine ciddi bir zam yapan Apple yine zam kararı aldı. Böylece en pahalı İPhone 68 bin’den 76 bin liraya yükselmiş oldu. Türkiye satışlarını yaklaşık 3 hafta önce yüzde 10 zam kararı alan İphone Türkiye ürünlerine yeniden zam yaptı.





Dolar kurunda yaşanan sert yükselişler Apple’ye ardı ardına zam yaptırıyor. Böylece her hafta ürünlere zam geldi. Bugün gelen zam oranı ise yüzde 13 olarak kayıtlara geçti.

3 HAFTADA FİYATI KATLADI

En pahalı ürün olan 14 Pro Max 3 hafta önce 63 bin 999 liradan alıcı buluyordu. Zamların ardından fiyatı 3 hafta gibi kısa bir sürede 76 bin 500 liraya yükselmiş oldu.

Üç hafta önce en ucuz iPhone 14 fiyatı 35 bin 999 TL olarak belirlenmişti. Şimdi ise fiyatı 37 bin 999 TL’ye ulaşmış oldu.

Son zamla birleşikte iPhone 14 serisinin başlangıç fiyatı 42 bin 999 TL’ye yükseldi.

Güncel iPhone 14 serisi fiyatları ise aşağıda bulunuyor:

iPhone 14 başlangıç fiyatı: 42.499 TL

iPhone 14 Plus 128GB: 46.999 TL

iPhone 14 Pro başlangıç fiyatı: 54.999 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 72.499 TL

iPhone 14 Pro Max Başlangıç fiyatı: 54.999 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 76.499 TL