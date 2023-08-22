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e-Devlet kullanımı 3 milyarı geçti: Cumhurbaşkanlığı verileri duyurdu

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e-Devlet kullanımı 3 milyarı geçti: Cumhurbaşkanlığı verileri duyurdu
Cumhurbaşkanı'nın verilerine göre 2023 yılı ğustos ayında e-devlet sistemine giriş sayısı 3 milyarı geçti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne ait resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video paylaşımında 2023 yılının Ağustos ayına ait e-devlet giriş sayısı açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dijital Dönüşüm Ofisine Bağlı Cumhurbaşkanlığı e-Devlet Kapısı"na Ağustos 2023'te toplamdaki girişin sayısı 3 milyarı geçti! Yıl sonu hedefimiz 4,5 milyar sonuç..

63 milyon 612.000.765 kullanıcıya ulaşarak #DigitalinYüzyılı gelişme kaydetti hizmet kalitesinin her geçen gün artırmakta olduğu görülmektedir. Parlayan Yıldız e-Devlet Kapısı, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğu sürecinde önemli bir kilometre taşıdır.

e-Devlet kullanımı 3 milyarı geçti Cumhurbaşkanlığı verileri duyurdu

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