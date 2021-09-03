E-ticaret devi Amazon'dan 55 bin kişiye iş fırsatı!

Dünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden biri olan Amazon'dan iş arayanlara müjde niteliğinde bir duyuru geldi. Şirket yetkilileri, şirket bünyesine önümüzdeki aylarda teknoloji alanında 55,000 kişiyi alma gibi bir planları olduğunu açıkladılar.

Şirket yetkililerinden bir olan Jassy, Reuters haber ajansına verdiği bir demeçte şirketlerinin diğer perakende, bilgi işlem ve reklam gibi faaliyet gösteren sektörlerden gelen taleplere ayak uydurabilmeleri ve taleplerini rahatça karşılayabilmeleri için daha fazla insan gücü olması gerektiği konusunda bir karar aldıklarını söyledi.

Amazon'un intenet ağlarının hızlarını daha da geliştirmek için uzaya gönderdikleri Project Kuiper projesinin de yeni istihdamlara ihtiyacı olduğunu belirten Jassy, salgından dolayı çok fazla pozisyon içerisinde değişiklikler yapıldığını ve dünyanın dünyanın bir çok farklı noktasında teknoloji ve kurumsal faaliyet gösteren 275,000 çalışanına ek olarak böyle bir alım gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.