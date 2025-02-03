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Ege Denizi'nde Deprem Fırtınası: Uzmanlar Değerlendirdi

Ege Denizi'ndeki artan depremler uzmanlar tarafından değerlendirildi; tsunami tehlikesine dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:02
Ege Denizi'nde Deprem Fırtınası: Uzmanlar Değerlendirdi

Ege Denizi'nde Deprem Fırtınası Uzmanlar Tarafından Değerlendirildi

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde yaşanan artan sismik hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulundu. Sözbilir, "Şu anda yaşananlar üst kabukta gelişen ve Türkiye'yi çok fazla etkilemeyecek depremler, 7 büyüklüğünde olsa bile Türkiye'de batı kıyıları etkilenmeyecek ama bölgede tsunami tehlikesi var," dedi.

400'ün Üzerinde Deprem Kaydedildi

Sözbilir, 28 Ocak'tan bu yana Ege Denizi'nde kaydedilen 400'ün üzerinde depremin normal bir durum olmadığını belirtti. Yunan bilim insanlarının bu depremleri "fayla ilişkili tektonik kökenli" olarak açıkladığını aktaran Sözbilir, Türkiye'deki bazı uzmanların ise volkanik etkinliğin de bu sistemde yer aldığını düşündüğünü ifade etti.

Volkanik Aktivite Etkisi

Bölgenin volkanik bir ada sınıfında değerlendirildiğini vurgulayan Sözbilir, "Çok sayıda volkan var. Deprem fırtınası Santorini volkanının hemen kuzeyinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla oradaki etkinlik, jeotermal kökenli de olabilir. Yani bunu tektonik anlamda ifade etmek çok zor," şeklinde konuştu.

Türkiye'yi Olumsuz Etkilemeyecek Yakın Zulalar

Sözbilir, "Şu anda yaşananlar Türkiye'yi çok fazla etkilemeyecek depremler. Önemli olan, bölgedeki volkanik aktivitelerin tetikleyici olabileceğidir," diyerek, deprem fırtınasının devam etme ihtimaline dikkat çekti.

Su Seviyesinin Çekilmesi

Sözbilir, İzmir Körfezi kıyılarında suların çekilmesiyle ilgili sosyal medyada dolaşan bilgilerin doğa olaylarıyla ilgili olduğunu düşündüğünü söyledi. "Gelgit olayları yaşanabiliyor. Suların çekilmesinin depremle bağlantılı olduğunu sanmıyorum," ifadesini kullandı.

Büyük Ölçekli Bir Deprem Tehlikesi

Gazi Üniversitesi Afet Yönetimi ve Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan da yaşanan depremlerin "Helen Yayı-Pliny çukuru fayı" üzerinde aktif olduğunu belirtti. Arslan, fayın kırılması halinde aletsel büyüklüğünün 7,0-7,5 aralığında olabileceğini öngördüğünü açıkladı. Bu durumun, Türkiye'nin güneybatısında önlem alınması gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine, Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine, Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilikle ilgili açıklamalarda bulundu.

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