Ege Denizi'ndeki Sismik Hareketlilik Aylarca Sürebilir

Ege Denizi'ndeki Sismik Hareketlilik Uzun Süreli Olabilir

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Kuşcu, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğin, volkanik bir faaliyete neden olmadan aylarca sürebileceğini ifade etti.

Kuşcu, yaptığı açıklamada, jeolojik özelliklerin göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizerek, Ege Denizi’ndeki sismik aktivitelerin hem volkanik hem de tektonik kaynaklı olduğunu kaydetti. Özellikle Kristiana-Santorini-Kolumbo volkanik sisteminde halihazırda 25 kadar küçük denizaltı volkanın mevcut olduğu biliniyor.

Ege Volkanik Yayı ve Geçmiş Aktivite

Bölgenin Güney Ege Volkanik Yayı olarak adlandırılması gerektiğini vurgulayan Kuşcu, Ege Volkanik Yayı'nın önemli alanlarından birinin güncel sismik fırtınaların yaşandığı Kristiana-Santorini-Kolumbo olduğunu, diğerinin ise İstanköy-İncirli-Sakarcılar olduğunu belirtti. Bu iki bölgedeki önceki volkanik aktivitelere ait kül seviyelerinin, Batı Anadolu'da geniş bir alana yayıldığı dikkat çekti.

Sismik Hareketliliğin Geleceği

Kuşcu, son günlerde yaşanan sismik hareketliliğin, tektonik veya volkanik faaliyetlerden kaynaklanabileceğini ifade etti ve bu sismik fırtınaların bir volkanik faaliyete neden olmadan aylarca devam edebileceğini belirtti. Bu sürecin sonucunun zamanla netleşeceğini, afet ile sonuçlanmaması temennisinde bulunarak, volkanların faaliyete geçmesi durumunda 30 kilometrelik çevrelerinde risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Tsunami Riski

Son olarak, Kuşcu, volkanik faaliyetlerin, depremlerin ve heyelanların tsunami riskini arttırabileceğini vurguladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Gonca Kuşcu, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğin bir volkanik faaliyete neden olmaksızın aylarca sürebileceğini söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Gonca Kuşcu, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğin bir volkanik faaliyete neden olmaksızın aylarca sürebileceğini söyledi.