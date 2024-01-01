Elektrikli araçlar CES 2024’te boy gösterecek!

9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı’na bu yıl elektrikli araçlar yoğunlukta olacak. Elektrikli otomobilin öncülerinden Tesla’nın yanı sıra, Ford ve Honda’nın da elektrikli araçlarla fuara damga vurması bekleniyor.

Elektrikli araçlar CES 2024’te boy gösterecek!
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Yeni teknolojilerin belki de en çok konuşulan etkinliği olan Tüketici Elektroniği Fuarı, (CES) otomobil sektöründeki haberler için de önemli bir referans haline geldi. Bu yılki fuarda da bu trend sürecek gibi görünüyor.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, elektrikli araçlar gün geçtikçe daha popüler hale gelirken, otomobil sektörü otonom araçlara karşı sert bir tutum sergiliyor. Tech Radar, özellikle otomobil devi Ford'un geçen yıl tamamen otonom teknolojiden uzaklaşacağını açıklaması göz önüne alındığında, CES 2024'ün otomasyondan kaçınırken ağırlıklı olarak elektrikli otomobillere odaklanacağını tahmin etti.

Hem Ford hem de GM otomatikleştirilmiş teknolojide büyük oranda kayıplar verdi. Öte yandan Tech Radar, elektrikli araç satışlarının 2020'de 3 milyondan 2023'te 10 milyonun üzerine çıktığını ifade etti.

honda

HONDA'DAN YENİ ELEKTRİKLİ ARAÇ HABERİ GELDİ

Honda’nın da CES'te yeni elektrikli araçlarını sergilemeyi planladığı belirtildi. Japon otomobil devi, yeni global EV serisi modellerini ve şirketin şu anda geçirmekte olduğu önemli dönüşümü gösteren birkaç temel teknolojiyi tanıtacağını açıkladı. Ayrıntılar şu an belli değil ancak 9 Ocak’ta yapılacak duyurunun büyük bir duyuru olacağı öngörülüyor.

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