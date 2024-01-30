Elon Musk bir insana ilk Neuralink beyin implantı takıldığını açıkladı!

Ünlü iş insanı Elon Musk, ilk insana Neuralink beyin implantı takıldığını ve bunun felç gibi hastalıklardan mustarip kişilerin çevreleriyle etkileşime girmelerine bir gün yardımcı olabilecek "beyin-bilgisayar arayüzü" teknolojisinin geliştirilmesinde potansiyel bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Musk, yaptığı paylaşımda, "İlk insan dün @Neuralink'ten bir implant aldı ve iyi bir şekilde iyileşiyor. İlk sonuçlar umut verici nöron başaklarının tespit edildiğini gösteriyor” diye yazdı.

İlk ürünün adının Telepati olduğunu belirten Musk, cihazın "telefonunuzu veya bilgisayarınızı ve bunlar aracılığıyla neredeyse tüm cihazları sadece düşünerek kontrol etmenizi sağladığını" da sözlerine ekledi. İlk kullanıcılar uzuvlarını kullanamayan kişiler olacak.” Stephen Hawking'in bir hızlı daktilocudan ya da müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin" diye devam etti. "Hedefimiz bu” açıklamasında bulundu.





OTİZM VE ŞİZOFRENİYİ ÇÖZECEK

Musk, daha önce Neuralink cihazının "kafatasınızdaki Fitbit" gibi davranarak beyin aktivitesini kaydedip uyaracağını söylemiş ve implantın sonunda otizm ve şizofreni gibi durumları "çözeceğini" iddia etmişti.

Tesla ve SpaceX CEO'su Musk, 2019'dan beri Neuralink'in yakında insanlar üzerinde testlere başlayacağı sözünü veriyordu.

Reuters'in haberine göre FDA, Neuralink'in geçtiğimiz mart ayında beyin çiplerini insanlarda test etmek için onay talebini, aşırı ısınabileceği veya beyinde hareket edebileceği endişelerini gerekçe göstererek reddetti. Onay nihayetinde Mayıs 2023'te verildi.