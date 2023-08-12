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Elon Musk dur durak bilmiyor! Artık herkes para kazanmaya başlayacak

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Elon Musk dur durak bilmiyor! Artık herkes para kazanmaya başlayacak
Twitter platformundaki yeniliklerle gündeme gelen Elon Musk para kazanmayı aktif ediyor! Tüm detaylar haberimizde.

Elon Musk tarafından yapılan platform açıklaması bütün kullanıcıları ilgilendiriyor! Twitter üzerinden para kazanmak mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TWİTTER PARA KAZANMA ÖZELLİĞİ

Elon Musk Twitter platformunu satın aldığı günden itibaren günden güne yenilikleri duyurmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde platformun adını X olarak değiştiren Elon Musk kullanıcıların para kazanabileceğini açıkladı. Instagram'ın Threads uygulaması hamlesi sonrasında Elon Musk kan kaybetmemek için kullanıcılara para kazanma özelliğini sundu.

twitter para kazanma özelliği

 Twitter platformunda içerik üreten kullanıcılar ilk olarak ödeme eşiğini 50 dolar olarak belirleyecek ve sonrasında bu tutar 10 dolara düşecek. İlk üç ayda kullanıcıların 15 milyon görüntülenme elde etmesi gerekiyordu ancak bu da 5 milyona düştü. Para kazanma özelliğinden faydalanmak için Twitter Blue özelliğinin de satın alınması gerekiyor. 

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