Elon Musk önce Twitter kuşunu kaldırdı, sıra Retweet'e geldi

Twitter X'e dönüştükten sonra logo ve platform adı, şirket içi çalışan hesaplarının rozetleri herşey bir anda değişti. Tüm bunlardan sonra Elon Musk, Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezine Twitter tabelasını kaldırıp yerine bir X tabelası koydurdu.





Aylık 541 milyon kullanıcıya sahip X, artık paylaşımları tweet olarak etiketlemek yerine yayınlıyor.

Öte yandan, favori gönderilerini yeniden paylaşan kullanıcıların paylaştığı retweetler, repost olarak güncelleniyor.