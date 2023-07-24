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Elon Musk, Twitter Logosunu X Olarak Güncelledi

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Elon Musk, Twitter Logosunu X Olarak Güncelledi
Elon Musk, Twitter hesabını "X.com" adresine yönlendirdi ve profil fotoğrafını "X" harfi ile değiştirdi. Musk, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.

Elon Musk, Twitter Hesabını X.com'a Yönlendirdi

Twitter hesabının açıklamasına “X.com” yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıkladı. Twitter’ın platformdaki resmi hesabının profil fotoğrafının "X" harfi ile değiştirildiği görülürken, Elon Musk'ın hesabındaki kuş logosunun yerini de bu X harfinin aldığı görüldü. Ayrıca "X.com" adresinde kuş logosunun yerine de X logosu çıkıyor. Musk, 23 Temmuz'da yaptığı paylaşımda "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." ifadelerini kullanmıştı. SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti. Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.

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