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Elon Musk Twitter'daki tüm bilinenleri değiştiriyor: Kuş uçtu!

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Elon Musk Twitter'daki tüm bilinenleri değiştiriyor: Kuş uçtu!
Ekim ayında Twitter'ı satın aldıktan sonra yaptığı kurum içi hamlelerle gündemden düşmeyen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, şirketin logosunu değiştirme sinyali verdi.

Buyurun, efendim! Haberiniz olsun, Elon Musk'tan bir hamle daha! Twitter'ı satın alıp gündemi alt üst eden Tesla ve SpaceX'in şefi, şirketin logosunu değiştireceğini duyurdu. Twitter'in ünlü kuşu belki de yeni bir görünümle karşımıza çıkacak! İşte detaylar...

Elon Musk

ELON MUSK'TAN BİR HAMLE DAHA

Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından birçok tartışmalı adım atmış ve platformu değiştirmeye devam ediyor. Şirketteki çalışanların çoğunu işten çıkarmış, ücretsiz kullanıcılara kısıtlamalar getirmişti. Şimdi de Twitter'ın logosunu değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı. Sabaha karşı yaptığı mesajda, "Yakında Twitter markasına veda edeceğiz ve kademeli olarak da bütün kuşlara" şeklinde esprili bir yorumda bulundu. İşte ayrıntılar...

twter

 Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, Twitter kullanıcılarından X logosu paylaşmalarını isteyerek, eğer yeterli sayıda logo gelirse, yeni logosuyla dünyaya açıklama yapacağını belirtti. Twitter yetkilileri ise henüz resmi bir açıklama yapmadılar. Twitter'ın mavi kuş logosu dünya genelinde tanınan ve popüler bir simgeyken, Musk daha önce Nisan ayında Dogecoin'in simgesi olan Shiba Inu türü köpeği logosu olarak kullanmıştı. Şimdi de yeni bir logoyla Twitter'a ayrı bir hava katacak gibi görünüyor. Bu değişikliklerle Twitter platformunun geleceğine dair meraklı bekleyiş devam ediyor.

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