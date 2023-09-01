Elon Musk 'yuhalandı': Görüntüler sosyal medyayı salladı

Business Insider'a göre Elon Musk'ın 4 saniyelik video oyunu turnuvasına beklenmedik ürpriz girişi yuhalamalarla ve "Twitter'ı geri getir" ile karşılanırken X kullanıcısı Jake Lucky'nin konuyla ilgili cumartesi günü paylaştığı videonun 7 milyondan fazla izlendiği görüldü.

ELON MUSK 'TWİTTER'I GERİ GETİR' SESLERİYLE YUHALANDI

Düşük ışıkta çekilen videoda, bir grup yorumcunun bir önce gerçekleştirilen maçı tartışırken kamera aniden tribünlerdeki Elon Musk'a döndü. Alkışlıyormuş gibi görünen Musk, yaklaşık 4 saniye boyunca ekranda kaldı. Bu, maç yayını geri döndükten sonrasında bile devam ttirilen yüksek sesli yuhalamalarla sonuçlandı.





Seyirciyi oyuna geri getirmeye çalışan bir yorumcu, "Nereden geldi? Buradan gelmiş olamaz" dedi.

Turnuvayı yayın platformu olan Twitch'te yayınlayan kullancının paylaşımını 3 milyondan fazla kişi canlı izledi. Musk'ın ortaya çıktığı bölümler sosyal ağlarda X kullanıcıları tarafından da dalga geçilerek alay konusu oldu.