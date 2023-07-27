Elon Musk'ın Twitter intikamının nedeni ortaya çıktı! Meğer bu yüzden canı sıkıldıkça değiştiriyormuş!

Eylül 2022'de Elon Musk'ın satın aldığı Twitter, 24 Temmuz'da yeni logosuna ve adına kavuştu. Musk, Twitter'ı satın almadan önce Twitter'a rakip olacak platform kurmak istediğini ve ilk olarak da 1999 yılında aldığı "x.com" alan adını da bunun için kullanabileceğini belirtmişti. Twitter'ın yeniden markalaşma sürecini resmen başlatmasının ikinci gününde Musk, Twitter'ın satın alınmasının asıl amacını ve isim değişikliğinin nedenini kullanıcılar için paylaştı.

ELON MUSK'IN PAYLAŞIMI ŞÖYLE..





"Twitter, X Corp tarafından hem ifade özgürlüğü hem de X-apps ile ilgili her şey için bir 'hızlandırıcı' olarak satın alındı. Sadece adını değiştiren şirket değil, aynı şeyleri yapan bir şirkettir.

Kuş cıvıltısı gibi 140 karakterlik gönderiler varken Twitter adı anlamlıydı, ancak artık her şeyi, hatta birkaç saat uzunluğundaki videoları bile gönderebilirsiniz.

Önümüzdeki aylarda, genişletilmiş iletişim yetenekleri ve tüm finansal alandaki dünyanızı yönetme yeteneği ekleyeceğiz.

Bu kapsamda, Twitter adı bana anlam ifade etmiyor. Bunu düşündüğüm için de kuşa veda etmeliyiz."