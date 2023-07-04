Elon Musk'ın Twitter'da kısıtlama kararı rakibi Bluesky'a yaradı!

Geçtiğimiz yıl oldukça olaylı bir şekilde Twitter'ı satın alarak sahibi olan Elon Musk, platformu satın aldığından bu yana yaptığı değişikliklere dikkat çekiyor. Musk, doğrulanmış hesaplar özelliğini kaldırdı, birçok çalışanı işten çıkardı, etkin olmayan hesapları platformdan kaldırdı ve nihayetinde tweet'lerini okuyabilecek kişi sayısını sınırladı.

Twitter'da bazı kullanıcılar "Üzgünüm ama takip sınırına düştün. Lütfen biraz bekleyip tekrar deneyin" şeklinde uyarılar almaya başladı. Birçok kullanıcı sorunun geçici olduğunu düşünürken Elon Musk, yeni kuralların uygulanmaya başladığını duyurdu.

Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, doğrulanmamış hesapların 600, doğrulanmış hesapların ise 6.000 tweet görebileceğini duyurdu.

Musk yaptığı paylaşımda, "Twitter geçici bir sınır koydu. Doğrulanmış hesaplar günde 6.000 gönderi okuyabilir. Doğrulanmamış hesaplar günde 600 gönderi okuyabilir. Yeni doğrulanmamış. Hesap günde 300 gönderi okuyacak" dedi.

HEDEFİ YAPAY ZEKÂ BOTLARI





Elon Musk'ın yapay zeka teknolojisine yönelik düşmanca tavrının bu tür açıklamaların sebebi olabileceği söyleniyor. Cumartesi günü binlerce Twitter kullanıcısı hata mesajını aldı. DownDetector'a göre, Birleşik Krallık'ta 5.300'den fazla kesinti ve ABD'de 7.500'den fazla kesinti başat olmak kaydıyla yaklaşık 13.000 kullanıcının siteye erişim sorunları bildirildi. Kullanıcılar, siteye tekrar erişebildiklerinde sitenin kapalı olduğunu tweetlediler.

"Verileri ödemeden çektiler" diyerek erişimi reddetti..

Sorun, Elon Musk'ın Cuma gecesi yapay zeka şirketinin platformundan aşırı miktarda veri aldığını tweetlemesinden hemen önce geldi. Bundan sonra kullanıcılar, oturum açmadan Tweetleri görüntüleyememekten veya bağlantıları kullanarak Tweet önizlemelerini paylaşamamaktan şikayet etmeye başladılar.

Platforma getirilen kısıtlamaların bir listesini veren Musk, bunun yapay zekaya karşı geçici bir önlem olduğunu söyledi.

ChatGPT gibi yapay zeka botları, web'deki büyük miktarda içeriği okuyarak eğitilir, ancak Musk, Twitter verileri için ödeme yapmadan eğitim veren yapay zeka şirketlerine karşı çok katıdır. Tüm dünyada yankı uyandıran platformda aldığı kararın nedeninin bu olabileceği vurgulanıyor.

KULLANICILAR RAKİP PLATFORMLARA KAÇTI

İşte tam bu noktada Musk'ın platformlara getirdiği kısıtlamalar, Jack Dorsey'in Bluesky'sinden Mastadon'a kadar alternatif platformlara akın eden birçok kullanıcının kendilerine yeni bir İşte tam bu noktada Musk'ın platformlara getirdiği kısıtlamalar, Jack Dorsey'in Bluesky'sinden Mastadon'a kadar alternatif platformlara akın eden birçok kullanıcının kendilerine yeni platform aramasına neden oldu.

Hatta Dorsey'den Bluesky, Twitter'dan gelen yüksek katılım nedeniyle kayıt işlemi duraklatıldı.

Bluesky, gönderide "Ekip mevcut performans sorunlarını çözmek adına Bluesky kayıtları geçici olarak askıya alıyoruz. Davet kodunuz hâlâ çalışıyorsa size haber vereceğiz. Yakın gelecekte daha fazla kullanıcıyı betaya davet etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bluesky, ayrı bir gönderide bunun rekor trafik olduğunu da söyledi. Bluesky'den Paul Frazee, bunun sorunu çözmek için mobil uygulamada güncellemeleri de zorlayacağını söyledi. Bluesky gibi Mastodon da kullanıcı sayılarında önemli bir artış gördü. Platformun geçtiğimiz gün 26.000'den fazla yeni hesap aldığı söyleniyor.

JACK DORSEY’DEN AÇIKLAMA

BlueSky'nin kurucusu ve Twitter'ın eski başkanı Jack Dorsey de Twitter'ın karşı karşıya olduğu bu sorunlar hakkında yorum yaptı. Dorsey, kullanıcıları yeni platformuna çekmek için Twitter'a yeni kısıtlamalar getiren Elon Musk'a karşı oldukça anlayışlıydı. Dorsey konuyla ilgili şunları söyledi: "Twitter'ı kullanmak zor. Kimseye bu tür bir stres yüklemek istemiyorum. Kararı uzaktan eleştirmek kolay... ve bu benim hatam... ama Twitter'ın gelişmesi için olduğunu biliyorum. "

Dorsey ikinci bir tweet'inde "Bu yükü hafifletmek için lütfen Bitcoin veya Nostra gibi gerçek anlamda sansüre dayanıklı bir açık protokol geliştirmeyi düşünün. Herkes için iyi ve açık bir interneti sürdürmek esastır." şeklinde not yazdı.

Elon Musk: "Dünya için iyi şeyler yapıyorum"

Twitter'daki tüm bu sorunlar karşısında Elon Musk alaycı tavrını koruyor. Kullanıcılar kısıtlamaları eleştirmeden önce Twitter'ın CEO'su, "Reklam kısıtlamalarından şikayet etmek ve reklam kısıtlamalarına takılıp kalmak ironik. Sonra herkes Twitter bağımlısı olduğu için dışarı çıkmamız gerekiyor, bu yüzden "izleme kısıtlamaları" kuruyoruz. Burada dünyaya katkıda bulunuyorum” dedi. Başka bir tweet'te "Derin bir transtan uyanmak ve arkadaşları ve aileyi görmek için telefonu kapatmak" diye yazdı.