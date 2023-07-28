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Elon Musk'ın X'lerle başı dertte

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Elon Musk'ın X'lerle başı dertte
Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra dikkat çekici bir değişiklik yaparak Twitter'ın ünlü kuş logosunu "X" olarak değiştirmişti. Ancak ilginçlikleri burada bitmedi, zira şimdi de "X" adını kullanan bir hesaba el koydu.

Dikkatleri üzerine çeken girişimci Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra ilginç bir değişiklik yaparak Twitter'ın meşhur kuş logosunu "X" adıyla değiştirdi. Fakat bu sıradışı değişiklikle yetinmeyen Musk, X adını kullanan bir hesaba da ilginç bir hamlede bulundu ve hesaba el koydu.

Elon Musk'ın bu radikal adımları sosyal medyayı hareketlendirdi. Twitter topluluğu, ne yapacağını bir sonraki adımda bilemeden gergin bir bekleyişe girdi. Musk'ın gizemli ve yaratıcı yaklaşımıyla dolu dünyasında neler olacağını tahmin etmek ise neredeyse imkansızdı.

Elon Musk'ın Twitter platformundaki sıradışı hareketleri, onun sadece bir iş adamı olmadığını, aynı zamanda sosyal medya dünyasının kurallarını da değiştirebilecek bir deha olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdi herkes, Musk'ın bir sonraki hamlesini heyecanla bekliyor ve Twitter'da yepyeni bir X dönemi başlamış gibi duruyor!elonmusktwitter

Elon Musk'ın X sevdası hiç durmuyor! Twitter'ın logosunu X yapan, çocuğuna X adını veren ve şimdi de 16 yıldır X kullanıcı adıyla bilinen bir hesaba el koyan Musk, sosyal medya dünyasında yine büyük bir gizem ve heyecan yaratıyor.

 

X adlı hesabın sahibi, şaşırtıcı gelişmeyi açıklarken, "Musk'a hesabımı satmaya hazırdım, ancak bir teklif almadım. Bir mail ile kullanıcı adımın değiştiğini öğrendim" dedi. Musk'ın gizemli ve beklenmedik hamleleri sosyal medya kullanıcıları arasında büyük merak uyandırıyor.

 

Elon Musk, sıradışı kişiliği ve yaratıcı fikirleriyle sosyal medya dünyasında her an sürprizlere imza atmaya devam ediyor. Kim bilir, belki de bu son olayın ardından başka X'lerle dolu ilginç bir serüvene daha adım atacak. Twitter topluluğu şimdiden bir sonraki sıradışı adımı merakla bekliyor!mgm

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