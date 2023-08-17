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Elon Musk'tan şaşırtan hamle: TweetDeck ücretli oluyor

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Elon Musk'tan şaşırtan hamle: TweetDeck ücretli oluyor
Elon Musk Twitter yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor! Artık bu özellik ücretli olacak! Tüm detaylar haberimizde.

Twitter platformunu satın aldığı günden itibaren yeniliklerine devam eden Elon Musk yeni özellikleri duyurdu. Artık ücretli olarak kullanılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TWİTTER YENİLİKLERİ BİTMİYOR

Elon Musk Twitter platformunu satın aldıktan sonra adını X olarak değiştirmişti. Logosunda ve tweet atma konusunda birçok yenilik yapan Elon Musk yeni güncellemeleri duyurdu. X olarak değiştirilen platformda TweetDeck ücretli olacak. 

twitter yeni ücretli özelliğini duyurdu

X kullanıcısı teknik adı XPro olarak bilinen TweetDeck'e girmeye çalıştığı zaman Premium seçeneğiyle karşılaşmaya başladı. Açılan pencerede Blue aboneliği satın alınması isteniyor. Yeni platformda abonelere yönelik bir özellik haline gelmesi bekleniyor ve 30 gün içinde olması bekleniyor. TweetDeck kullanıcıların farklı hesaplara erişmesine olanak sağlıyor. TweetDeck 2011 senesinde Twitter platformu tarafından satın alındı. 

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