En iyi ve en çok tercih edilen elektrikli bisiklet modelleri neler?

Pandemi döneminin hayatımıza girişi ile birlikte toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen birçok vatandaş ulaşım için tercihini elektrikli bisikletlerden yana kullanmaya başladı. Elektrikli bisiklet sahibi olma niyetinde olan kişiler bu konuda hangi bisiklet modelini almaları gerektiğine dair biraz kararsız kalabilmektedirler.

En iyi ve en çok tercih edilen elektrikli bisiklet modelleri hangileridir?

Vatandaşlar arasında en çok ve en iyi tercihte bulunulan elektrikli bisiklet modelleri şöyledir.

RKS RS 3 elektrikli bisiklet modeli

Volta VB1 elektrikli katlanır bisiklet modeli

RKS MX25 katlanabilir elektrikli bisiklet modeli

RKS RK – 3 Pro elektrikli bisiklet modeli

Benelli Gio elektrikli bisiklet modeli

Yuki Yadea - Wild 20S katlanabilir elektrikli bisiklet fat bike modeli

Volta VSM elektrikli bisiklet modeli

Skyjet Nitro Pedal Destekli E – Bike elektrikli bisiklet modeli

Salcano Cappadocia 1 elektrikli dağ bisikleti modeli

2020 Kron EFT 100 elektrikli fat bisiklet modeli

RKS S3 Plus Tricycle Ginger Üç Tekerli E – Bike elektrikli bisiklet modeli

Falcon Frida 7000 elektrikli motor modeli

RKS RS 3 elektrikli bisiklet modeli ne gibi özelliklere sahiptir?

RKS RS 3 elektrikli bisiklet, alıcılar tarafından son zamanlarda en iyi ve en fazla tercih edilen elektrikli bisiklet modellerinin başında gelmektedir. Seyahatiniz esnasında ihtiyacız olan her türlü bilgiye çok kolay ve rahat bir şekilde ulaşmanıza imkan sağlayan gösterge paneli ile birlikte kocaman tekerleklere sahip oluşu ile de oldukça dikkat çeken bir modeldir. Son derce sade ve şık bir tasarım ile dizayn edilmiş olan bu elektrikli bisiklet modelinin hem vitesinde hem de freninde ise oldukça kaliteli olan malzemeler kullanılmıştır. RKS RS 3 elektrikli bisiklet modelinin sahip olduğu diğer özellikleri ise şöyledir;

Motor: RKS 36V 250W ‘dur.

RKS 36V 250W ‘dur. Batarya: Hupo 36V 10Ah ‘dır.

Hupo 36V 10Ah ‘dır. Şasi: 20 ‘dir.

20 ‘dir. Gidon: Alüminyum H184 ‘dür.

Alüminyum H184 ‘dür. Vites: Shimano 7 Vites ‘dir.

Shimano 7 Vites ‘dir. Fren: Disk ‘dir.

Disk ‘dir. Sele: Jel ‘dir.

Jel ‘dir. Ağırlık: tam olarak 27 kg ‘dır.

Volta VB1 elektrikli bisiklet modeli ne gibi özelliklere sahiptir?

Volta VB1 elektrikli bisiklet, alıcılar tarafından son zamanlarda hem en iyi hem de en çok tercih edilen elektrikli bisiklet modelleri arasında yer almaktadır. Düşük ağırlıktaki elektrikli bisiklet modellerinde bir tanesi olan bu elektrikli bisiklet modeli diğer modellere kıyas ile katlanabilir yağısı özelliği sayesinde istenilen her yere çok rahat bir şekilde taşınabilir özelliktedir. 6 vitesi olan bu bisikletin hem önünde hem de arkasında disk fren vardır. Aynı zamanda tam kapasite şarj özelliği sayesinde de tam olarak 110 km yol gidebilmektedir. Volta VB1 elektrikli bisiklet modelinin sahip olduğu diğer özellikleri ise şöyledir.

Motor: 36V 250W ‘dur.

36V 250W ‘dur. Batarya: 36V 8,8Ah ‘dır.

36V 8,8Ah ‘dır. Jant: 20 ‘dir.

20 ‘dir. Gidon: Alüminyum ‘dur.

Alüminyum ‘dur. Vites: Shimano 6 Vites ‘dir.

Shimano 6 Vites ‘dir. Fren: Disk ‘dir.

Disk ‘dir. Sele: PU DERİ ‘dir.

PU DERİ ‘dir. Ağırlık: tam olarak 22,2 kg ‘dır.

RKS MX25 katlanabilir elektrikli bisiklet modeli ne gibi özelliklere sahiptir?

RKS MX25 katlanabilir elektrikli bisiklet, kullanıcılar tarafından son dönemlerde en iyi ve en fazla tercihte bulunulan elektrikli bisiklet modellerinden bir tanesidir. Dijital gösterge sahip olan bu bisiklet modeli, ihtiyacınız olan her türlü bilgiye çok kolay bir şekilde erişebilme imkanı tanımaktadır. Ayrıca sportif olan tasarımı ile de son derece dikkat çekici olan bu bisiklet modeli, kullanılan yüksek kalitedeki malzemeleri sayesinde de sizlere oldukça keyif veren bir sürüş deneyimi yaşatmaktadır. RKS MX25 katlanabilir elektrikli bisiklet modelinin sahip olduğu diğer özellikleri ise şöyledir:

Motor: RKS 250W ‘dur.

RKS 250W ‘dur. Batarya: 36 V 7,8 Ah’dır.

36 V 7,8 Ah’dır. Şasi: Çelik ‘tir.

Çelik ‘tir. Gidon: Alüminyum ‘dur.

Alüminyum ‘dur. Vites: Shimano 6 vites ‘dir.

Shimano 6 vites ‘dir. Fren: Disk ‘tir.

Disk ‘tir. Sele: Katlanır özelliktedir.

Katlanır özelliktedir. Ağırlık: tam olarak 22 kg ‘dır.

RKS RK – 3 PRO elektrikli bisiklet modeli ne gibi özelliklere sahiptir?

RKS RK – 3 PRO elektrikli bisiklet modeli, meraklıları tarafından son dönemlerde hem en iyi hem de en fazla tercihte bulunulan elektrikli bisiklet modellerinden bir tanesidir. Son derece güçlü olan bataryası ile ve alüminyum olan jantları ile oldukça dikkat çekici bir model olan bu bisiklet sürüş anında tam olarak maksimum 25 km hız yapabilme kapasitesine sahiptir. Ayrıca en fazla 6 saat içerisinde tam olarak şarj olabilen bu model, yüksek performans özelliği ile de yapılacak olan uzun seyahatler için son derece uygu bir araçtır ve çok da kolay bir şekilde kullanılabilme özelliğine sahiptir. RKS RK – 3 PRO elektrikli bisiklet modelinin sahip olduğu diğer özellikleri ise şöyledir:

Motor: RKS 36V 250W ‘dur.

RKS 36V 250W ‘dur. Batarya: Samsung 36V 10Ah ‘dir.

Samsung 36V 10Ah ‘dir. Gidon: Alüminyum H184 ‘dür.

Alüminyum H184 ‘dür. Vites: Shimano 6 Vites ‘tir.

Shimano 6 Vites ‘tir. Fren: Shimano Disk ‘tir.

Shimano Disk ‘tir. Krank: Çelik ‘tir.

Çelik ‘tir. Ağırlık: tam olarak 27 kg ‘dır.

Benelli Gio elektrikli bisiklet modeli ne gibi özelliklere sahiptir?

Benelli Gio elektrikli bisiklet modeli, alıcılar tarafından son zamanlarda en fazla ve en iyi tercih edilen elektrikli bisiklet modelleri arasında yer almaktadır. Uzun yolculuklarda az enerji tasarrufu sağlayan seyahat isteyen kişiler için son derece doğru bir tercih olan bu bisiklet modelinin bataryası da arka tekerlek üzerine yerleştirilerek oldukça güzel ve şık bir görünüm elde etmenizi de sağlamaktadır. Benelli Gio elektrikli bisiklet modelinin sahip olduğu diğer özellikleri ise şöyledir:

Motor: 250W front hub ‘dur.

250W front hub ‘dur. Batarya: 34V 8,8Ah Samsung ‘dur.

34V 8,8Ah Samsung ‘dur. Maşa: Suntour cr – 8V ‘dir.

Suntour cr – 8V ‘dir. Vites: 7 ‘dir.

7 ‘dir. Fren: V - fren ‘dir.

V - fren ‘dir. Kadro: Alüminyum ‘dur.

Alüminyum ‘dur. Ağırlık: tam olarak 23 kg ‘dır.

Yuki YADEA E – WILD 20S katlanabilir elektrikli bisiklet modeli ne gibi özelliklere sahiptir?

Yuki YADEA E – WILD 20S katlanabilir elektrikli bisiklet modeli, elektrikli bisiklet almak isteyen kullanıcılar tarafından son zamanlarda hem en iyi hem de en fazla tercih edilen modeller arasında yer almaktadır. Son derece şık ve moden olan tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken bu bisiklet modeli, sürücüye gücünü en iyi şekilde hissettiren modellerden bir tanesidir. Sahip olduğu lithium bataryası ile kullanım anında sizlere tam olarak 50 km hız ile menzil yapabilme fırsatı veren bu elektrikli bisikletin aynı zamanda hem ön tarafında hem de arka tarafında bulunan disk fren sistemi sayesinde de kullanıcılar tarafından son derece beğenilen bir modeldir. Yuki YADEA E – WILD 20S katlanabilir elektrikli bisiklet modelinin sahip olduğu diğer özellikleri ise şöyledir:

Motor: 250W ‘dur.

250W ‘dur. Batarya: 36V 10,4Ah ‘dır.

36V 10,4Ah ‘dır. Vites: 6 ‘dır.

6 ‘dır. Kadro: Çelik ‘tir.

Çelik ‘tir. Ağırlık: tam olarak 27 kg ‘dır.

tam olarak 27 kg ‘dır. Fren: Disk frendir.

Volta VSM elektrikli bisiklet modeli ne gibi özelliklere sahip?

Volta VSM elektrikli bisiklet, kullanıcılar tarafından son zamanlarda en iyi ve en fazla tercih edilen modeller arasında yer almaktadır. Sürüş esnasında en fazla 25 km hız yapabilme kapasitesine sahip olan bu elektrikli bisiklet modeli % 16 derecelik de rampa çıkabilme özelliğine sahiptir. Ağır olmasından dolayı taşıması da oldukça zor olan bir modeldir ve 6 saat ile 8 saat arasında da tam olarak şarj olabilme özelliğindedir. Tam dolu şarj kapasitesi ile de 40 km yol gidebilmektedir. Volta VSM elektrikli bisiklet modelinin sahip olduğu diğer özellikleri ise şöyledir:

Motor: 220W ‘dur.

220W ‘dur. Batarya: 48V 14Ah ‘dır.

48V 14Ah ‘dır. Menzil: 40 km ‘dir.

40 km ‘dir. Sele: Kumaştır.

Kumaştır. Ağırlık: tam olarak 55 kg ‘dır.

tam olarak 55 kg ‘dır. Şarj süresi: 6 saat ile 8 saat arasındadır.

SKYJET NITRO PEDAL DESTEKLİ E – BIKE elektrikli bisiklet modeli ne gibi özellikler sahiptir?

SKYJET NITRO PEDAL DESTEKLİ E – BIKE elektrikli bisiklet modeli, alıcılar tarafından son dönemlerde hem en iyi hem de en fazla tercih edilen elektrikli bisiklet modellerinden bir tanesidir. Sahip olduğu yüksek performans gücü ile oldukça dikkat çeken bir elektrikli bisiklet modeli olmasından dolayı şok emici özelliklere sahip olan fa lastikleri ile de yere yapışarak kullanıcısının sürüş anında yoldan çıkmasını da engelleyici bir özelliği vardır. SKYJET NITRO PEDAL DESTEKLİ E – BIKE elektrikli bisiklet modelinin sahip olduğu diğer özellikleri ise şöyledir:

Motor: RKS 36V 250W ‘dur.

RKS 36V 250W ‘dur. Batarya: Hupo 36V 10Ah ‘dır.

Hupo 36V 10Ah ‘dır. Gidon: Alüminyum H184 ‘dür.

Alüminyum H184 ‘dür. Vites: Shimano 6 Vitestir.

Shimano 6 Vitestir. Fren: Ön çelik Disk ile arka disktir.

Ön çelik Disk ile arka disktir. Sele: Jel ‘dir.

Jel ‘dir. Ağırlık: tam olarak 27 kg ‘dır.

SALCANO CAPPADOCIA 1 elektrikli dağ bisikleti modeli ne gibi özelliklere sahiptir?

SALCANO CAPPADOCIA 1 elektrikli dağ bisikleti modeli, kullanıcıların son zamanlarda en iyi ve en çok tercihte bulundukları elektrikli bisiklet modelleri arasında yer almaktadır. Alüminyum yapısı ile dikkat çeken bu bisiklet modelinde hidrolik fren sistemi de mevcuttur. Hidrolik fren sistemi sayesinde sürüş anında yolda karşınıza çıkabilecek cisimlere çarpmamak için daha kolay bir şekilde durmanızı ya da sürüş anında yavaşlamanızı sağlamaktadır. SALCANO CAPPADOCIA 1 elektrikli bisiklet modelinin sahip olduğu diğer özellikleri ise şöyledir:

Motor: Bafang Arka Hazne Motor 36V / 250W ‘dur.

Bafang Arka Hazne Motor 36V / 250W ‘dur. Batarya: Kadro uyumlu LG Cell batarya 36V / 16Ah ‘dır.

Kadro uyumlu LG Cell batarya 36V / 16Ah ‘dır. Gidon: Zoom MTB – 110 Fov Gidondur.

Zoom MTB – 110 Fov Gidondur. Vites: Shimano ST – EF505 / RD – M360 Acera 24 Vitestir.

Shimano ST – EF505 / RD – M360 Acera 24 Vitestir. Fren: Shimano MT200 Hidrolik Disk Fren Sistemidir.

Shimano MT200 Hidrolik Disk Fren Sistemidir. Kadro: Alüminyumdur.

2020 KRON EFT 100 elektrikli fat bisiklet modeli ne gibi özelliklere sahiptir?

2020 KRON EFT 100 elektrikli fat bisiklet modeli, kullanıcılar tarafından hem en iyi hem de en fazla tercih edilen elektrikli bisiklet modelleri arasında yer almaktadır. 7 farklı vitesi olan bu bisiklet modelinde kron EFT 100 ile bütün rampaları çok kolay bir şekilde çıkabilirsiniz. Aynı zamanda bu elektrikli bisiklet modeli en fazla 25 km hıza çıkmayı mümkün kılmaktadır. 2020 KRON EFT 100 elektrikli fat bisiklet modelinin sahip olduğu diğer özellikleri ise şöyledir:

Motor: Bafang RM G060 ‘dır.

Bafang RM G060 ‘dır. Batarya: Samsung li – ion 36V 13Ah / 468Wh ‘dir.

Samsung li – ion 36V 13Ah / 468Wh ‘dir. Vites: 7 vitestir.

7 vitestir. Kadro: Alüminyumdur.

Alüminyumdur. Fren: V – Fren ile Disk ‘tir.

V – Fren ile Disk ‘tir. Ağırlık: tam olarak 27 kg ‘dır.

RKS S3 PLUS TRICYCLE GINGER ÜÇ TEKERLEKLİ E – BIKE elektrikli bisiklet modeli ne gibi özelliklere sahiptir?

RKS S3 PLUS TRICYCLE GINGER ÜÇ TEKERLEKLİ E – BIKE elektrikli bisiklet modeli, kullanıcıların son dönemlerde en iyi ve en fazla tercih ettikleri elektrikli bisiklet modelleri arasında bulunmaktadır. Elektronik vites sistemi ile dikkatleri üzerine toplayan bu bisiklet modeli ile çok rahat bir şekilde dar olan yollardan geçebilme imkanına sahip olmaktasınız. Bisikletin ön tarafında bulunan sepet ile de bütün malzemelerinizi kolayca taşıyabilme imkanınız vardır. RKS S3 PLUS TRICYCLE GINGER ÜÇ TEKERLEKLİ E – BIKE elektrikli bisiklet modelinin sahi olduğu diğer özellikleri ise şöyledir:

Motor: 250W ‘dur.

250W ‘dur. Batarya: 48 V 12 Ah ‘dır.

48 V 12 Ah ‘dır. Vites: İleri vites ile geri vitestir.

İleri vites ile geri vitestir. Fren: Kampanadır.

Kampanadır. Ağırlık: 36 kg ‘dır.

FALCON FRIDA 7000 elektrikli bisiklet modeli ne gibi özelliklere sahiptir?

FALCON FRIDA 7000 elektrikli bisiklet modeli, kullanıcılar tarafından son zamanlarda hem en iyi hem de en fazla tercih edilen elektrikli bisiklet modelleri arasında yer almaktadır. Tam 1000 W gücünde çalışan bu bisiklet modeli yolda ki 15 derecelik rampaları çok kolay bir şekilde çıkabilme imkanına sahiptir. Tam olarak 8 saat içerisinde şarj edilen bu model ile tam dolu olan şarjı ile 50 km kadar yol gidebilme imkanına sahip olursunuz. FALCON FRIDA 7000 elektrikli bisiklet modelinin sahip olduğu diğer özellikleri ise şöyledir: