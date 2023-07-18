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  3. Enişte arabası Doblo tamamen yenilendi! Hem donanımı hem fiyatı baş döndürdü: Eski halinden eser yok!

Enişte arabası Doblo tamamen yenilendi! Hem donanımı hem fiyatı baş döndürdü: Eski halinden eser yok!

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Enişte arabası Doblo tamamen yenilendi! Hem donanımı hem fiyatı baş döndürdü: Eski halinden eser yok!
Fiat doblo yenilenen tasarımıyla beraber güçlü performansıyla ilgi odağı oldu. Görünüşüyle şık tasarımı dikkatleri çekerken doblo, yüksek fiyatına rağmen müşterilerin beğenisini aldı. İşte Doblo'nın fiyatları ve özellikleri haberimizde.

Fiat Doblo, güncellenen özellikleriyle beraber hafif ticari araç segmentinde yeni soluklar getirildi. Yenilenen tasarımı ve performansıyla dikkat çekerken Doblo, fiyatlarında değişiklik yapılarak müşterilere sunuldu. Tasarımı ve fiyat etiketleriyle bazı tüketicilerinin dikkatini çekerken tercihlerin yenide yapılmasına neden oldu. Güncel rakamı 759 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkartıldı.

PERFORMANS VE KULLANIŞLILIK

Fiat Doblo, hafif ticari araçlar arasında kullanışlı imkanıyla sahibini bulurken geniş iç hacmi ve pratik kullanımıyla ticari faaliyetlerde önemli etkiye sahip oldu. Şehir içerisinde ve şehirler arasında yolculuklarda rahatlık ve konforlu olan Doblo, ticari ihtiyaçlarını karşılamak için ideal duruma getirildi. 1.5 litrelik dizel ve motor olurken manuel şanzıman kombinasyonu yeterli hale getirildi.

fiat doblo

FİYAT BİLGİSİ

Easy 1.5 100 HP BlueHDI E6.4 Manuel Dizel - Fiyatı:

759.900 TL

Urban 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 Manuel Dizel - Fiyatı:

809.900 TL

Urban 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT Otomatik Dizel -

Fiyatı: 879.900 TL

Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT Otomatik

Dizel - Fiyatı: 929.900 TL

Teknoloji
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