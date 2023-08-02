EPDK'dan araç şarj istasyonu açıklaması

Milli aracımız başta olmak üzere elektrikli araçların sayısında çoğalmalar görülüyor. Bunun üzerine kullanıcılar elektrikli otomobil şarj istasyonu nerelerde var araştırmasını sıklıkla yapmaktadır. EPDK tarafından son yapılan açıklamaya göre Türkiye'de elektrikli araç istasyonu sayısı 17 Temmuz tarihiyle beraber 3.790 olurken bu noktalar 8 bin olarak güncellendi.

ŞARJ İSTASYONLARINDA TÜRKİYE ÖN SIRADA

AB ülkeleriyle karşılaştırma yapıldığında araç başına düşen şarj noktalarının sayısı yönünden ülkemizde Avrupa'da üst sıralarda yer almaktadır.

Türkiye, Avrupa'da AC şarj noktası açısından 2., DC şarj noktası açısından 3., toplam şarj noktası açısından 2. sırada bulunuyor.





EPDK tarafından yapılan araştırmalar üzerine verilere bakıldığında illere göre dağılım bilgisi verildi.

2.200 şarj noktasıyla İstanbul öne çıkıyor. İstanbul'un ardından Ankara 822, Antalya 682, İzmir 402, Bursa 357, Muğla 314, Kayseri 254, Konya 247, Eskişehir 178 ve Afyonkarahisar 140 şarj noktası bulunuyor.

EPDK'nin "Serbest Erişim Platformu-Şarj@TR" programı, elektrikli araçlara şarj hizmeti verirken aynı zamanda nerede ve ne kadar uzaklıkta istasyonların olduğunu gösteren uygulama olarak mobilde yer alıyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz konu hakkında yaptığı açıklamalarda Türkiye'de bulunan elektrikli araç piyasası ve şarj ağının hızlı geliştiğine değindi.