Epic Games'ten oyuncuları sevindiren kampanya! Çok sevilen aksiyon oyununu bedava erişime açtı!

EPİC GAMES’TEN BEDAVA OYUN!

Epic Games Store, ücretsiz oyun dağıtımına devam ediyor. Oyuncuların sürekli etkileşimde olduğu platformda bir oyun daha bedava oldu. Kullanıcılar ise mutluluktan havaya uçtu….





Uzun süredir ücretsiz oyun dağıtması ile gündemde olan Epic Games Store, kullanıcıların sevgisini kazanmaya devam ediyor.

Bedava oyunlardan dolayı milyonlarca yeni kullanıcı kazanan Epic Games’in bu hafta ücretsiz bir oyun daha yaptı.

ÜCRETSİZ OLAN OYUN….

Epic Games Store, son zamanlarda kullanıcılarına bedava oyun dağıtıyor. Bazen kullanıcılar bu oyunların düşük kalitede olmasını eleştirse de bu hafta bedava olan oyun en sevilen oyunlardan biri oldu.





40 TL‘ye satılan aksiyon RPG oyunu GRIME‘ı ücretsiz yapan Epıc Game Store Indie türündeki yapımı 13 Temmuz saat 18.00’a kadar herhangi bir ücret ödemeden kullanılabileceğini açıkladı.

NASIL ÜCRETİSZ KULLANILACAK?

GRIME’ı bedava alabilmek için öncelikle Epic Games’in internet sitesi veya masaüstü programı üzerinden hesabınızda oturum açın. Oyunun satış sayfasına ulaşın. Sepetinize ekleyin ve son olarak Sepet sayfasından satın alma (0.00 TL olarak gözükecektir) işlemlerini tamamlayın.

GRIME minimum sistem gereksinimleri

• İşletim sistemi: Windows 7

• İşlemci: Intel i5 3470 ya da AMD eşdeğeri

• Ekran kartı: Nvidia GeForce 960 ya da AMD eşdeğeri

• Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

DirectX: Version 10