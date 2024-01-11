Eski Tesla bataryalarıyla enerji depolama sistemleri kurmak isteyen bir şirket 28,5 milyon dolar topladı!

Enerji depolama sistemleri oluşturmak için hem geri dönüştürülmüş Tesla bataryalarını hem de yeni bataryaları kullanan Finlandiyalı Cactos şirketi, 28,5 milyon dolar yeni fon topladı.

2021'de kurulan şirket, emlak ve lojistik gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin enerjiyi ucuz ve bol olduğu zamanlarda satın almalarını, depolamalarını ve daha sonra kullanmalarını sağlayan depolama sistemleri geliştirdi.

Girişimin CEO'su Oskari Jaakkola, elektrik piyasasında "gün içi fiyat dalgalanmalarının bin kat" olduğunu söyledi. Jaakkola, "Açıkçası depolama için çok iyi bir arka plan sağlıyor. Zira fiyatları önceden biliyorsunuz" dedi.





EVDE ELEKTRİK KULLANIMINI OPTİMİZE ETMEYE YARDIMCI OLACAK

Finlandiya'da 5 Ocak'ta enerji fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesindeydi. Jaakkola, rüzgâr eksikliği ve uzun süren soğuklar nedeniyle enerji üretiminin daha düşük, talebin ise daha yüksek olduğunu, dolayısıyla insanların daha fazla ödediğini söyledi. Ülke, bunun sonucunda gaz ithalatını da arttırdı.

Cactos, aylık bir ücret karşılığında 10 yıllık kira sözleşmesi imzalayan müşteriler için batarya depolama ünitelerinin sahibi, işletmecisi ve finansörü olduğu biliniyor. Üniteler, binalara güç sağlamak veya büyük bir elektrikli araç filosunu şarj etmek için kullanılabilecek.

Bu, yüksek enerji talepleri olan müşterilerin fiyat dalgalanmalarından kaçınabileceği ve enerjiyi şebekeye kârlı bir şekilde geri satarak para kazanabileceği anlamına geliyor.

Şirket, bataryaların ayrıca bir kesinti durumunda yedek güç sunduğunu ve evde elektrik üretiminin kullanımını optimize etmeye yardımcı olabileceğini söylüyor.