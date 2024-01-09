Eski Twitter CEO’su yapay zekâ için 30 milyon dolar topladı!

Twitter'ın eski CEO'su Parag Agrawal, bir yapay zekâ şirketi kuracak ve bu kapsamda şirket için yaklaşık 30 milyon dolar topladı.

Agrawal, Elon Musk tarafından görevden alındığından beri düşük bir performans gösterdi. Ancak edinilen bilgilere göre, büyük dil modelleri (LLM) geliştiricileri için yazılım üreten bir girişim üzerinde çalışıyormuş gibi görünüyor.

Ayrıca, finansman turuna ABD risk sermayesi şirketi Khosla Ventures liderlik ederken, risk sermayesi şirketleri Index Ventures ve First Round Capital'in de rol oynadığı belirtildi.

Agrawal, Kasım 2021'den Musk tarafından kovulduğu Ekim 2022'ye kadar Twitter'ın CEO'luğunu yapmıştı. Musk'ın o zamandan beri adı X olarak değiştirilen Twitter'ı 44 milyar dolara devralması, bir dizi dramatik olay dizisinin ardından 27 Ekim'de tamamlandı. Musk, Ocak 2022'de Twitter hisselerini satın almaya başladı ve nisan ayında yüzde 9,2'lik hisseyle Twitter'ın en büyük hissedarı oldu.

O ay Agrawal, Tesla CEO'su ve eski Twitter Başkanı Bret Taylor ile görüştükten sonra Musk'ın yönetim kuruluna katılacağını tweet’ledi. Ancak Agrawal kısa süre sonra geri adım attı ve Musk'ın "Twitter ölüyor mu?" tweet’inin ardından artık kurula katılmayacağını söyledi.





ELON MUSK TARAFINDAN KOVULDU

Twitter Nisan ayında Musk'ın Twitter'ı hisse başına 54,20 dolara satın alma teklifini kabul etti. Fakat mayıs ayında Twitter kendisine platformdaki botların sayısı hakkında daha fazla veri verene kadar anlaşmayı beklemeye almaya çalışıyordu.

Temmuz ayında Musk, anlaşmanın fişini çekmeye çalıştı ve Twitter'a bot sayısına ilişkin verileri sakladığı ya da çarpıttığı iddiasıyla bir fesih mektubu gönderdi.

Twitter, bunun üzerine Temmuz 2022'de Musk'ı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlayarak anlaşmayı tamamlamaya zorlamak için dava açtı. Musk, şirketin yatırımcıları beklentileri konusunda kasıtlı olarak yanlış yönlendirdiğini iddia ederek karşı dava açtı.

4 Ekim'de Musk'ın avukatları Twitter'a orijinal teklifi yeniden gözden geçiren bir mektup gönderdi. Anlaşma nihayet 27 Ekim'de tamamlandı ve kısa bir süre sonra Musk, Agrawal ile birlikte eski CFO Ned Segal ve eski baş hukuk sorumlusu Vijaya Gadde'yi kovdu.