Eskişehirli Biyologdan Otomobil Arızalarına Çözüm: Yerli Test Kiti İhracata Başladı

Yerli İnovasyon ile Arızalar Hızla Tespit Ediliyor

Eskişehir'de biyolog İlker Acar ve ekibi, satın aldıkları ikinci el otomobildeki motor yanma odası kaçağı sorununu çözmek için "poşet çay" formunda bir test kiti geliştirdi. Bu yenilikçi kit, motor arızalarını 10 dakikada tespit etme kapasitesine sahip.

Yüksek Onarım Maliyetlerine Çözüm

İlker Acar, ikinci el otomobili satın aldıktan sonra yüksek onarım maliyeti ile karşılaştı. Bu durumu diğer sürücülerin de yaşamaması için ekibiyle birlikte hızlı ve pratik bir çözüm bulmaya çalıştı.

Test Kiti Nasıl Çalışıyor?

Yaklaşık 2 yıllık bir çalışma sonucunda geliştirilen test kiti, aracın antifriz bölümüne yerleştiriliyor ve herhangi bir müdahale gerektirmeden kaçağı 10 dakikada tespit ediyor. Renk değişimi ile motor yanma odasında kaçak olup olmadığı anlaşılabiliyor.

Patent ve İhracat Başarısı

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2022'de tescillenen "CS Motor Test", 2023'te Çin ve geçen yıl ABD'den patent aldı. Almanya, ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Geniş Kapsamlı Kullanım

Ürünün geliştirici ekip üyesi Burçak Güler Acar, testin 940 binin üzerinde araca uygulandığını belirtti. Test, ikinci el otomobil alım satımında mağduriyetleri engelleyerek sürücüleri büyük onarım masraflarından koruyor.

Gelecek Hedefleri

Acar, bu yıl içinde 1000'in üzerinde uygulama noktasına ulaşmayı ve 20 ülkeye ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, motor yük altındayken test edilebilen bu yenilikçi yöntem, otomobil sahipleri ve ustalar için zaman kazandırıyor.

Bu yerli test kiti, alıcıların otomobillerinin motor sağlığı hakkında hızlı ve bilimsel bir değerlendirme yapmalarına olanak tanıyor. Acar, Türk markası olarak başarılarını daha fazla ihracatla taçlandırmayı amaçlıyor.

Eskişehir'de biyolog İlker Acar ve ekibi, satın aldıkları ikinci el otomobilin motor yanma odası kaçağı nedeniyle arızalanması üzerine bu arızayı 10 dakikada tespit edebilen yerli test kiti geliştirip ihracatına başladı. Testi geliştiren ekip üyesi Burçak Güler Acar, açıklamada bulundu.

Eskişehir'de biyolog İlker Acar ve ekibi, satın aldıkları ikinci el otomobilin motor yanma odası kaçağı nedeniyle arızalanması üzerine bu arızayı 10 dakikada tespit edebilen yerli test kiti geliştirip ihracatına başladı. Testi geliştiren ekip üyesi Burçak Güler Acar, açıklamada bulundu.