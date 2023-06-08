Exxen aylık abonelik fiyatı ne kadar? 2023 Exxen paket fiyatları

Türkiye'de "Yerli Netflix" olarak tanımlanan Exxen, 2021 yılının başında yayın hayatına başladı ve kısa sürede büyük bir abone kitlesine ulaştı. Platform, çeşitli içeriklere ev sahipliği yaparak dikkat çekti. Ancak son zamanlarda Exxen'in abonelik ücretleri önemli ölçüde arttı.

GÜNCEL EXXEN FİYATLARI





2023 yılına zamla başlayan Exxen, Mayıs ayında ikinci bir zam daha yaptı. Bu zamla birlikte en uygun Exxen paketi 54 TL'ye kadar yükseldi. Reklamsız bir deneyim için tercih ettiğinizde ise fiyatlar 89.90 TL'ye kadar çıkmaktadır.

Exxen'in spor yayınları yapan bölümü Exxenspor'un fiyatları da geçtiğimiz dönemde önemli bir artış gösterdi. Son zamla birlikte en uygun paket aylık 119 TL oldu ve reklamsız abonelik fiyatı ise 169 TL'ye ulaştı.

Bu artışlar, Exxen'in içerik sunma ve hizmet kalitesini yükseltme çabalarıyla ilişkilendirilebilir. Ancak bazı kullanıcılar için fiyat artışları önemli bir faktör olabilir. Exxen'in gelecekteki stratejileri ve hizmetleri, abonelerin bu fiyat artışlarına nasıl tepki vereceğini belirleyecektir.