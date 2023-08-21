Exxen ve ExxenSpor kullananlara kötü haber: Dev zam açıklandı

Acun Ilıcalı'nın dijital platformları Exxen ve ExxenSpor'un abonelik fiyatları artırıldı. Şirket, konu hakkında üyelere bir e-posta gönderdi. Şirketin haberine göre şirket, gönderdiği bir e-postada şu ifadeyi kullandı:

“Değerli üyelerimiz, Türk dijital platformu Exxen, içeriğimizi zenginleştirmek ve aynı zamanda da hizmet kalitemizi daha fazla yükseltmek amacıyla 21 Ağustos 2023 tarihinden itibaren abonelik fiyatlarını güncelleyeceğiz.

Türkiye'nin en prestijli yapım ödülünü kazanan Konuşanlar ve Gibi'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Avrupa Ligi ile Konferans Ligi maçlarının eni sezon bölümleriyle her yaşa her zevke uygun yapımlar üretmeye devam edeceğiz."





İşte yeni EXXEN ve EXXENSPOR fiyatları:

Reklamlı Exxen Abonelik Ücreti

Aylık: 64,90 TL'den 84,50 TL'ye

Yıllık: 54 TL'den 70,40 TL'ye (Toplam 844,80 TL)

Reklamsız Abonelik Exxen Ücreti

Aylık: 89,90 TL'den 116,90 TL'ye

Yıllık: 74,90 TL'den 97,40 TL'ye (Toplam 1.168,80 TL)

Reklamlı Abonelik ExxenSpor Ücreti

Aylık: 144,90 TL'den 157 TL'ye

Sezonluk: 119 TL'den 188,5 TL'ye (Toplam 942,50 TL)

Reklamsız Abonelik ExxenSpor Ücreti

Aylık: 169,90 TL'den 184 TL'ye

Sezonluk: 139 TL'den 220,90 TL'ye (Toplam 1.104,50 TL)