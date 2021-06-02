Facebook çocuk istismarı içeriklerini kaldıracak! Hesaplar inceleniyor

Facebook platformunda çok önemli bir karar alındı.

Birçok insan tarafından kullanılan sosyal medya platformu Facebook, çocuk istismarı içeriğini anında tespit edecek.

Kullanıcılar tarafından uygun paylaşımların haricinde sakıncalı ve rahatsız edici içerikler de paylaşılabiliyor.

Çocuk istismarı içerikleri tespit edilecek

Platformda yapılan istismar paylaşımları büyük bir etki yarattı. Yeni alınan karara göre, çocuk istismarı içerikleri anında platformdan kaldırılacak.

Çocuk istismarı içeriklerinde artış

Yapılan incelemelere göre Facebook platformunda 2020 Temmuz ve Eylül ayları arasında 13 milyondan fazla sakıncalı görüntü paylaşıldığı açıklandı.

İncelemeyi, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi gerçekleştirdi. İncelemeye göre çocuk istismarı içeriklerinde 2020 yılında bir önceki yıla göre %31 oranında paylaşımın arttığı rapor edilmiştir. Araştırma ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan Facebook küresel güvenlik başkanı, “Uygulamalarımızı çocuklara zarar vermek için kullanmak iğrenç ve kabul edilemez. Çocuk istismarıyla mücadelede sektör lideri çabalarımız, istismarı önlemeye, politikalarımızı ihlal eden içeriği tespit edip bildirmeye ve çocukların güvenliğini sağlamak için uzmanlar ve yetkililerle birlikte çalışmaya odaklanıyor. Bugün, insanların çocukları mağdur eden içeriği paylaşmasını engellemek için test ettiğimiz yeni araçları ve tespit, bildirme araçlarımızda yaptığımız son iyileştirmeleri duyuruyoruz.” İfadelerini kullandı.

Hesaplar incelenecek

İstismar içeriklerinde paylaşım yapan hesapların inceleneceği açıklandı. Bu kullanıcılar, güvenlik uyarısı alacaklardır.

Yapılan düzenlemenin ardından masum çocukların fotoğraflarını, alt yazı ve hashtagleri kullanan hesapları, uyardıktan sonra devam etmesi durumunda içerikleri otomatik olarak kaldırılacağı açıklandı. Bu hesaplar, bir daha kullanılmamak üzere kaldırılacaktır.

Kolluk kuvvetleri Facebook mesajlarını okuyor mu?

Yapılan yeni düzenlemeye göre, kolluk kuvvetleri Facebook ve Instagram hesaplarını kontrol edebiliyor. Şüpheli görünen hesaplar incelendikten sonra mesajlar okunabilecektir. Suç teşkil eden hesapların sahipleri yakalanacak ve cezalandırılacaktır.