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Facebook ve Instagram'da Kanadalılar Haberlere Erişimini Kaybedebilir

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Facebook ve Instagram'da Kanadalılar Haberlere Erişimini Kaybedebilir
Kanadalıların Facebook ve Instagram'da haberlere erişimi kısıtlanabilir. C-18 yasası gereği, sosyal medya platformları haber metinleri için medya kuruluşlarına gelir ödemesi zorunlu hale gelecek.

Kanadalıların Facebook ve Instagram'daki haberlere erişimine son verilerek, sosyal medya platformlarında paylaşılan haber metinleri için medya kuruluşlarına gelir ödemeyi zorunlu kılan C-18 yasasına uyulacağı belirtildi. Google'dan görüntülenebilen haberlerin de Kanadalılar için kısıtlanabileceği düşünülüyor.

Kanada Miras Bakanı Pablo Rodriquez, yasanın henüz yürürlüğe girmediğini ve Meta'nın yasaya karşı henüz bir yükümlülüğü bulunmaması nedeniyle haber içeriklerine erişimi kesmesine gerek olmadığını vurguladı. Kanada Senatosunun dün onayladığı tasarı, İngiliz Kraliyet Temsilcisi Kanada Genel Valisi'nin onayının ardından yasalaşacak ve 6 ay içinde yürürlüğe girecek.

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