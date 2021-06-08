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FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!

Facetime bu zamana kadarki en önemli güncellemesini almaya hazırlanıyor! Yapılan güncellemeyle, birlikte müzik dinleme ve video izleyebilme imkanı dışında bundan sonra Android kullanıcıları da devreye girecek.

08 Haziran 2021 Salı 00:22
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
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Facetime’da görüşme başlatmak isteyen kişinin sohbet için oluşturulmuş linki paylaşması artık yeterli. Paylaşılan linke Android tarayıcıyla web tarayıcısından ulaşılarak görüşmeye katılım sağlanabiliyor. Gelen bu yeni özellikle tek taraflı katılımlar adına Apple cihazlarına duyulan ihtiyaç ortadan kalkıyor.

Gelen bir yeni özellik ise FaceTime’dan yapılan görüşmelerde bundan sonra mekânsal ses desteği de olacak. Yapılan grup konuşmalarında, karşıdan gelen sesler adeta yanınızdan geliyormuş gibi hissedeceksiniz. Aynı zamanda yapay zeka teknolojileriyle kullanıcı sesleri izole edilerek arka planda meydana gelen görüntülerin de önüne geçilmiş olunacak. Yenilikler bunlarla da bitmiyor; bundan sonra katılımcılar ızgara şeklinde ekrana yerleşebilecek, portre modu ile görüntüleme yapılabilecek ve görüşme esnasında konuşan kişi ekranda öne çıkabilecek.


Ayrıca FaceTime, görüntülü görüşmeler sırasında bundan sonra müzik ile film paylaşımlarına da imkan tanıyor.

FaceTime, bütün yeni özellikleri İos 15 işletim sistemiyle elde edecek.


Son Güncelleme: 08.06.2021 00:22
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Facetime Yeni Güncelleme özellikleriFacetime Android Ve Web Deseteği
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