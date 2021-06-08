Fastly nedir? Fastly internetin çökmesine neden oldu!

Bugün yaşanan intenet kesintisi sorunundan dolayı; Amazon, Reddit, Twitch, Pinterest ile Hulu gibi sitelerin yer aldığı intenet sitelerinde erişim sorunu ile 503 hatası yaşandı. Yaşanan sorunların gündeme gelmesiyle bu sorunun Fastly adlı şirket kaynaklı olduğu belirlendi.

Fastly ne?

Yaşanan sorunun içerik dağıtım ağı CDN’de yaşanan bir sorundan dolayı ortaya çıktığını belirten şirket, kısa süre içinde sorunu çözmeyi başardı.

2011’de kurulmuş olan Fastly, kuruluşundan bu zamana kadar hizmetlerini sürdüren bulut bilişim sağlayıcısıdır. Şirketin edindiği amaç, web siteleri ile kullanıcıları arasında hızlı iletişimi sağlamaktır. Amazon ile Twitter’ın da yer aldığı birçok siteye ait bilgiyi kendi sisteminde barındıran şirket, kullanıcıların bu platformda yer alan içerikleri uzaktan indirip bant genişliğinin boşuna harcanmasını engelliyor. Bu sayede de, görseller, videolar ve tüm içeriklerin yüklenmesi için geçen sürede önemli derecede bir azalma yaşanıyor. Aynı zamanda Fastly bünyesinde olan siteler, DDoS saldırıları ile botlardan korunuyor.

İntenet kesintisi nasıl oldu?

Araştırmalara devam eden şirket yaptığı açıklamasında, şuan için yaşanan kesintinin yalnızca bir saldırı kaynaklı olmadığını belirtti.