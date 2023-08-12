Fenomenlere 'Tehlikeli iş' tanımı getirildi! Tedbir almak artık zorunlu..

Kitleleri etkileme gücüne sahip olan fenomenlerinin yayınladıkları video içeriklerinin üretilmesi ve yayınlanması, iş sağlığı ve güvenliği açısından belirli riskler oluşturmakta olduğuna karar verildi ve bu nedenle "tehlikeli" olarak sınıflandırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın tebliğ duyurusuna göre, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alınan 'İş Sağlığı ve Güvenliği Tebliği'nde ekip halinde çalışan video içeiği üreten fenomenlerin işlerinin "İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi"ne eklendiği öğrenildi.

Bu kapsamda video içeriğinin yapımı ve yayın faaliyetlerinin maddesi tebliğde “tehlikeli” sınıfına eklenmiştir.





"Duruş bozuklukları gibi ergonomik riskler"

Abidin Özler, tebliğdeki değişikliği hakkında yaptığı açıklamasında enomenin çalışmasının, özellikle de videoyu sosyal medya platformlarında yayına hazırlama çalışmalarının, kötü duruş olarak ergonomik risk oluşturduğunu ve bu tür sorunlarla ilişkilendirildiğini söyledi. Bu risklerin ise farklı meslek hastalıklarına yol açtığını anlatan Özler, "Bu nedenle uzun süre ekran karşısında çalışmak bu tür hastalıklara neden olduğu için tehlikeli olarak sınıflandırılıyor." ifadesini kullandı.

Abidin Özler, bir işyerinin açılması sırasında yapılacak faaliyetlerin tehlike sınıfının da belirlediğini belirterek şunları söyledi:

"Tek başına çalışan influencer'lar için bu sınıflandırmanın bir faydası yok. Influencer'ların tehlike sınıfının geçerli olabilmesi için normalde 6331 sayılı İş Sağlığı ile Güvenliği Kanunu'na tabi olması gerekiyor. Başvurularda en az bir SGK çalışanının çalışıyor olması gerekiyor. Tehlike sınıfları burada kendi adına ve kendi sorumluluğunda hareket edenler içindir. İşe gidiyorsanız bu tehlike sınıfında eğitim almalı, işinizin risk analizini yapmalı ve acil durum planı geliştirmelisiniz."





Acil durum planları hakkında bilgi veren Abidin Özler, "Açık havada video veya diğer materyalleri çekerken, işyerinde sağlık ve güvenlik açısından mümkün olan tüm teknik güvenlik önlemleri alınmalıdır. Dolayısıyla bu anlaşma ekip olarak çalışan influencerlar için de geçerlidir." diye konuştu. Özler ayrıca, işyeri tehlike sınıfları arttıkça, oradaki çalışanlar için sağlık ve güvenlik eğitiminin sıklığı ve süresinin de arttığını ve tehlike değerlendirmelerinin ve acil durum planlarının güncellenmesi için gereken sürenin azaldığını söyledi.

Abidin Özler, açıklamasının sonunda tebliğde yapılan değişikliklerin kongre ve konferanslara katılım ve katılım ücreti alan kişiler tarafından yapılan anketler gibi faaliyetleri de "düşük riskli" kategorisine koyduğunu aktardı.