FIFA hayranları çok üzülecek: Fiyatı 1400 TL'ye fırladı

FIFA tutkunlarına kötü haber: FIFA 24, geçtiğimiz yıldan daha yüksek bir fiyatla, 1400 liradan ön siparişe açıldı. Oyunun fiyatı böylece neredeyse iki katına çıktı. Electronic Arts tarafından üretilen efsane futbol oyunu bu yıl adını FC24 olarak değiştirdi. Doların yükselmesi nedeniyle bu yılki oyun fiyatı oldukça yüksek bir seviyede yer alıyor ve oyunseverlerin üzülmesine neden oluyor. Oyunseverlerin merak ettiği diğer soru ise, FC24 ne zaman çıkacak ve fiyatı ne olacak? İşte detaylar...





FİFA 24 YÜKSEK FİYATTA

FIFA hayranları, merakla bekledikleri FIFA 24'ün çıkış tarihi ve fiyatını öğrendi. Electronic Arts, lisans anlaşmasının sona ermesinin ardından FIFA yerine FC24 adında yeni bir futbol oyunu sunuyor. İşte diğer ayrıntılar...





EA Sports tarafından YouTube üzerinden yapılan tanıtım, FC24'ün standart sürüm ve Ultimate Edition olarak piyasaya sürüleceğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl FIFA 23, 800 liraya ön siparişle satışa sunulmuştu. Ultimate Edition içeren FIFA World Cup™ FUT Hero hediyesiyle birlikte fiyatı 1000 liraydı. Xbox'ta ise standart sürüm 699 lira, Ultimate sürümü ise 899 lira olarak satılmıştı.

Ancak FC24'ün fiyatları artan dolar kuru nedeniyle neredeyse ikiye katlandı. Standart sürüm 1400 lira, Ultimate Edition ise 2000 lira olarak ön siparişe açıldı.

EA'nın öncü futbol serisi, 29 Eylül'de PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformlarında oyuncularla buluşacak. Oyunseverler, yeni FC24 ile heyecan dolu futbol deneyimine hazırlanabilirler.