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Fiyatları dudak uçuklatıyor: Yeni modeli almak hayal olacak

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Fiyatları dudak uçuklatıyor: Yeni modeli almak hayal olacak
Apple kullanıcıları heyecanla yeni modeli beklerken telefonun fiyatları dudak uçuklatıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Akıllı telefon almak isteyen vatandaşlar Eylül ayında çıkacak yeni Apple modelini bekliyor! Türkiye fiyatları belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

APPLE YENİ MODEL TÜRKİYE FİYATI

Apple markası Eylül ayında iPhone 15 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar heyecanla beklerken yeni modelde en büyük değişikliğin USB-C bağlantı noktası kullanılması olacağı düşünülüyor. Her modelde Dynamic Island özelliği kullanılması da bekleniyor. Yerel vergi oranları telefon fiyatlarına eklenmeden Türkiye'de iPhone 15 serisinin fiyatlarının tahmini tutarları şu şekilde açıklandı;

iphone 15 türkiye fiyatları belli oldu

-IPhone 15 45 bin TL

-IPhone 15 Plus 49 bin 800 TL

-IPhone 15 Pro 59 bin 180 TL

-IPhone 15 Pro Max Ultra 64 bin TL 

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