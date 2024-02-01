Flaş iddia! iPhone 16 satışları iki büyük sorun nedeniyle düşecek!

Apple’ın tanınmış çalışanlarından Ming-Chi Kuo, iPhone 16 satışlarının önceki sürümlere kıyasla oldukça yüksek olmayacağını söyledi. Apple'ın 2024 yılı için iPhone satışlarında genel olarak yüzde 15'lik bir düşüş öngördüğü bildiriliyor.

Kuo, katlanabilir cihazlar ve yapay zekâ özellikleri nedeniyle iPhone 16 satışlarının düşeceğine işaret ediyor.

Yeni Apple ürünlerini ve/veya mevcut ürünlerin özelliklerini tahmin etme konusunda başarılı bir geçmişe sahip bir analist olan Kuo, yeni nesil iPhone özelliklerini genellikle Apple'ın telefonu tanıtmasından çok önce detaylandırıyor ve bunlar genellikle diğer veri paylaşanların verdiği bilgilerle uyumlu oluyor.

Kuo'nun bilgilerini Apple'ın kendisinden ziyade Apple'ın tedarik zincirinden alıyor olması çok muhtemel. Kuo, açıklamalarında rutin olarak tedarik zinciri kaynaklarından bahsediyor. Son analizini Medium'da yayınlayan Kuo, Apple'ın belirtilmeyen üretim ortaklarıyla yaptığı son tedarik zinciri kontrolüne dikkat çekti.

Kuo, Apple'ın bu yıl büyük cep telefonu markaları arasında "en önemli düşüşü" yaşayabileceği konusunda uyarıyor. Edinilen bilgilere göre, Apple'ın 2024 yılı için temel yarı iletken bileşenlerden oluşan iPhone sevkiyatlarını yaklaşık 200 milyon adede düşürdüğünü gösteriyor. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 15’lik düşüşe tekabül ediyor. Apple, 2024 yılında başlıca küresel cep telefonu markaları arasında en önemli düşüşe sahip olabilir.





APPLE’IN ÇİNDEKİ SEVKİYATLARI BÜYÜK ORANDA DÜŞTÜ

Kuo, iPhone 15 serisinin 2024 yılının ilk yarısında, iPhone 16 serisinin ise 2024 yılının ikinci yarısında önceki dönemlere kıyasla sırasıyla yüzde 10 ila yüzde 15 oranında gerileyeceğini söyledi.

"iPhone, üst düzey cep telefonu tasarımında yeni bir paradigmanın ortaya çıkması ve Çin pazarındaki sevkiyatlarda devam eden düşüş de dahil olmak üzere 2024 yılında sevkiyatlarda önemli bir düşüşe yol açacak yapısal zorluklarla karşı karşıya" diyen Kuo, yeni üst düzey cep telefonu tasarım paradigmasının yapay zekâ (GenAI) ve katlanabilir telefonları içerdiğini iddia ediyor. Kuo, Huawei'nin güçlü geri dönüşüne ve pazarın premium segmentinde katlanabilir telefonların artan tercihine işaret ederek, Çin'de iPhone satışlarının düşmesinin ana nedeninin katlanabilir telefonlar olduğunu belirtiyor.

Ayrıca, Apple'ın Çin'deki haftalık sevkiyatları Ocak 2023'ün ilk haftalarına kıyasla son haftalarda yüzde 30 ila yüzde 40 oranında azaldı ve düşüş eğiliminin devam etmesi bekleniyor.

Kuo, "Apple'ın önemli tasarım değişikliklerine ve daha kapsamlı/farklılaştırılmış GenAI ekosistemine/uygulamalarına sahip yeni iPhone modellerini en erken 2025 yılına kadar piyasaya sürmemesi bekleniyor. O zamana kadar, Apple'ın iPhone sevkiyat ivmesine ve ekosistem büyümesine zarar vermesi muhtemeldir” dedi.

Ayrıca, Samsung’un yoğun emek harcadığı ancak ilginin beklenenin çok altında olduğu katlanabilir telefon teknolojisine yeniden ağırlık vermesi de iPhone satışlarının düşeceğini gösteriyor. Kuo, kullanıcıların geleneksel akıllı telefonlar yerine katlanabilir cihazları tercih etmeye başlarsa, Apple’ın bu konuda hiçbir şey yapamayacağını ve iPhone 16’nın kesinlikle katlanabilir bir seçeneğe sahip olmayacağını söylüyor.