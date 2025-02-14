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FNSS'den Yenilik: TEBER-II 30/40 İki Kişilik Kule

FNSS, TEBER-II 30/40 iki kişilik kule ile tank avcısı özelliklerini geliştirdi. Yeni teknolojiyle donatılan kule, etkili atış kontrol yeteneği sunuyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 19:29
FNSS'den Yenilik: TEBER-II 30/40 İki Kişilik Kule

FNSS'den Yenilik: TEBER-II 30/40 İki Kişilik Kule

Türkiye'nin önde gelen askeri araç üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri, geliştirdiği TEBER-II 30/40 iki kişilik kule ile tank avcısı özelliğini bir adım öteye taşıyor. Bu kule, tekerlekli ve paletli zırhlı araçlara entegre edilebilen, orta kalibrede bir kule olarak dikkat çekiyor.

İnovasyon ve Atış Kontrol Yeteneği

FNSS'nin açıklamasına göre, TEBER-II 30/40 iki kişilik kule, iki ayrı konfigürasyonda sunuluyor. Konvansiyonel konfigürasyonda, komutan ve nişancı kule sepeti içinde yer alırken, bu yapı durumsal farkındalık ve ateş gücü etkinliğini artırıyor. İki kişilik kulelerin sağladığı avantajlarla, komutan nişancıyı daha etkin bir şekilde yönlendirebiliyor.

Gelişmiş Teknolojik Özellikler

Yeni teknoloji ile donatılan TEBER-II 30/40, tahrik sistemi, atış kontrol, beka ve ateş gücü alanlarında en son yenilikleri barındırıyor. Kule, 30 mm kalibredeki Mk44 çift beslemeli otomatik top ile donatılmış olup, dakikada 100 atım hızıyla toplamda 310 adet atışa hazır mühimmat bulunduruyor.

Çeşitli Hedeflere Etkili Müdahale

TEBER-II 30/40, hem yüksek infilaklı hem de zırh delici mühimmat kullanabilme kapasitesi sunuyor. Programlanabilir tip mühimmat, özellikle sütre gerisindeki hedeflerin etkili bir şekilde ateş altına alınmasına olanak tanıyor. Ayrıca, kule üzerinde entegre edilmiş Güdümlü Tanksavar Füze sistemleri ile kullanıcıya farklı açılardan saldırı fırsatları sunuluyor.

Gelişmiş Atış Kontrol Sistemleri

Kalabalık alanlarda etkinliği artırabilmek için, kulede iki eksen stabilize bağımsız görüş sistemi ve atış kontrol sistemi bulunuyor. Bu sistemler, otomatik hedef takip yeteneği ile birleşerek kullanıcıya ilk atışta yüksek vuruş ihtimali sağlıyor.

Akıllı Güç Dağıtım ve Bağımsız Çalışma Yeteneği

TEBER-II, acil durumlarda kule tahrik sistemi, ateşleme ve görüş sistemlerinin bağımsız olarak kullanılmasına imkan tanıyan bağımsız güç kaynağı ve akıllı güç dağıtım sistemi ile donatılmıştır. Bu özellik, zorlu muharebe şartlarında da güvenilir bir operasyon yürütülmesini mümkün kılıyor.

Türkiye'nin önde gelen askeri araç üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri'nin geliştirdiği...

Türkiye'nin önde gelen askeri araç üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri'nin geliştirdiği TEBER-II 30/40 iki kişilik kule, tank avcısı özelliğiyle öne çıkıyor.

Türkiye'nin önde gelen askeri araç üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri'nin geliştirdiği...

Türkiye'nin önde gelen askeri araç üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri'nin geliştirdiği TEBER-II 30/40 iki kişilik kule, tank avcısı özelliğiyle öne çıkıyor.

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