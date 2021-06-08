Fortnite 7. sezon yeni güncellemesinde neler var?

Sanal oyunların vazgeçilmezi Fortnite7.sezon bomba gibi içerik güncellemeleriyle oyun severler için geliyor. Güncellenen içeriklerle birlikte oyunda kesinti olabileceği konuşuluyor. Yeni sezon tarihi belli oldu. Siz kıymetli okuyucularımıza yeni sezon hakkında merak edilen her şeyi haberimizde veriyoruz.

Oyunun kapalı kalma süresi ise yeni sezon tam gelesiye kadar tüm dünyadaki oyun severlee kapalı olacağı duyuruldu. Twitter'dan yaptıkları açıklamaya göre bugün yani 8 Haziran 2021 saat 09.00'dan başlayarak kapalı olacak. Güncelleme için yapılması gereken bir uygulama olduğunu yetkililer bildirdi. Oyun severler yeni sezonu ve kapalı dönemin biteceği anı dört gözle bekliyor.

Epic açıklamasına göre Fortnite için güncellenen içeriklerle birçok yeniliğe kapı açacaklarını söyledi. Yeni içeriklerin, oyuncular için çok cazip ve eğlenceli olacağını kaydetti. fortnite 3.18 yama notlarını bildirdi.

17.sezon savaş bileti ve yeni harita eklemleriyle yayınlanacaktır. Pc üzerinden yeni nesil görsellerle birlikte çeşitli efektlere yer verecek. Oyundaki genel sorunlardan şikayetçi olanlar için sorunların çözüleceği ve sorunsuz bir yeni sezonla oyun severlerin karşısına çıkacaklarını söyledi.