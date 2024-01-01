Galaxy S24’e bazı yapay zekâ destekli özellikler gelecek! İşte o özellikler!

Samsung'un Galaxy S24 serisini Ocak 2024'ün başlarında duyurması bekleniyor. Söylentiler, uzun zamandır yapay zekânın bu yeni telefonlarda da önemli bir rol oynayacağını öne sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Galaxy S24 serisine gelecek yeni yapay zekâ özellikleri daha ayrıntılı olarak belli oldu.





İŞTE BAHSEDİLEN YAPAY ZEKÂ ÖZELLİKLERİ

Canlı Çeviri: Canlı Çeviri ile doğrudan Samsung Phone uygulamasının içinden yabancı diller anında çevrilebilecek.

Üretken Düzenleme: Bu özellik sayesinde görseller üzerindeki nesneler taşınıp kaldırılabilecek ve ayrıca, boş alanlar doldurulabilecek. Ancak bunun için Samsung hesabında oturum açmak ve internet bağlantısının olması gerekecek.

Önceki bilgiler, Yapay Zekâ Canlı Çeviri'nin telefon görüşmeleri için bir özellik olacağını ve başlangıçta İngilizce ve İspanyolca, daha sonra ise Korece ve Japonca desteği sunacağını öne sürmüştü. Bu özelliğin Samsung kullanıcısı olmayan biriyle telefonda konuşurken bile kullanılabileceği söyleniyor. Bu nedenle aramanın her iki ucunda da Galaxy S24'lerin olmasına gerek olmayacak.

Üretken düzenleme ile ilgili daha önce bilgiler gelse de buradaki yeni bilgi, aktif bir internet bağlantısı ve bir Samsung hesabı gerektirecek olması. Bu da Samsung'un işlem için bulutu kullanacağını ve cihaz üzerindeki yapay zekâya daha az güveneceğini gösteriyor.