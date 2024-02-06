Galaxy S24 Ultra almayı düşünenler dikkat! İki Samsung'un amiral gemisinde 2 dev sorun ortaya çıktı

Galaxy S24 Ultra’da Ekran ve Kamera Sorunları Ortaya Çıktı

Samsung’un en yeni ve en pahalı akıllı telefonu Galaxy S24 Ultra, piyasaya çıktığından beri büyük ilgi görüyor. Ancak bazı erken alıcılar, cihazlarında ekran ve kamera sorunları yaşadıklarını bildirdiler. Samsung ve operatörler ise bu sorunlara çözüm bulmakta zorlanıyorlar. Eğer Galaxy S24 Ultra almayı düşünüyorsanız, bu potansiyel sorunlardan haberdar olmanızda fayda var.





Galaxy S24 Ultra Ekran Sorunları

Galaxy S24 Ultra’nın 6.8 inçlik AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlüğü ile göz kamaştırıyor. Ancak bazı kullanıcılar, ekranlarında istenmeyen çizgiler gördüklerini söylüyorlar. Samsung forumlarında bir kullanıcı, ekranında yatay beyaz ve dikey yeşil çizgiler olduğunu belirtti. Bu çizgiler, YouTube videoları izlerken fark edildi ve daha sonra açılış ekranında da görülmeye devam etti. Kullanıcı, Samsung Care Plus ile iletişime geçtiğinde, cihazın üretim hatası olduğu söylendi ve değişim yerine iade ve yeniden satın alma yapması gerektiği bildirildi. Bu da ön sipariş indirimlerini kaybetmesi anlamına geliyordu. Daha sonra T-Mobile ile görüşmesi istendi, çünkü cihaz T-Mobile’a kilitli ve operatör tarafından finanse ediliyordu.

Reddit’te de benzer bir hikaye var. Bu sefer, Verizon ağındaki bir Galaxy S24 Ultra’da aynı sorun yaşandı. Ekranında dikey yeşil bir çizgi beliren kullanıcı, cihazını değiştirmek istedi. Ancak bir Verizon mağazası, kullanıcıyı suçlayarak cihazı hasar verdiğini ve değiştiremeyeceklerini söyledi. Kullanıcı, cihazda dışarıdan görünen bir hasar olmadığını, telefonu çalıştığı masadan aldığını ve birkaç dakika önce sorunsuz bir şekilde konuştuğunu anlattı.

Bu iki örnek, Galaxy S24 Ultra’nın ekranında bir tasarım veya üretim kusuru olabileceğini gösteriyor. Samsung’un bu sorunu nasıl çözeceği henüz belli değil.

Galaxy S24 Ultra Kamera Sorunları





Galaxy S24 Ultra’nın kamerası da oldukça etkileyici. Arka tarafta 108 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 10 megapiksel 3x optik zoomlu kamera ve 10 megapiksel 10x optik zoomlu kamera bulunuyor. Ayrıca 100x dijital zoom, lazer otofokus, 8K video kaydı ve gece modu gibi özellikler de mevcut. Ancak bu kamera sistemi de bazı sorunlarla karşılaşıyor.

Bazı kullanıcılar, kameranın odaklanma sorunu yaşadığını, özellikle yakın mesafede çekim yaparken netlik kaybı olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca kameranın aşırı ısındığını ve uygulamanın kapanmasına neden olduğunu da söylüyorlar. Bazı kullanıcılar ise kameranın çektiği fotoğraflarda renk sapması, bulanıklık, parazit ve leke gibi sorunlar gördüklerini ifade ediyorlar.

Samsung, kamera sorunlarını yazılımsal olarak çözmeye çalışıyor. Şirket, Galaxy S24 Ultra için birkaç güncelleme yayınladı ve kamera performansını iyileştirdiğini iddia etti. Ancak bu güncellemelerin sorunları tamamen ortadan kaldırdığı söylenemez.

Galaxy S24 Ultra, Samsung’un en gelişmiş ve en pahalı akıllı telefonu. Ancak bu, cihazın sorunsuz olduğu anlamına gelmiyor. Bazı kullanıcılar, ekran ve kamera sorunlarıyla karşılaştıklarını ve bunlara çözüm bulmakta zorlandıklarını bildirdiler. Eğer Galaxy S24 Ultra almayı düşünüyorsanız, bu potansiyel sorunlardan haberdar olmanızda fayda var. Ayrıca cihazınızda bir sorun çıkarsa, Samsung veya operatörünüzle iletişime geçmeniz ve haklarınızı savunmanız gerekebilir.