Gmail hesabı olanlar için saatler kaldı! Bunu yapmayanın tüm bilgileri tamamen silinecek: Geç kalan yandı

Google, yaptığı açıklama ile güvenlik politikasında gerçekleştirdiği güncelleme çerçevesinde, bu cuma günü milyonlarca uzun süredir kullanılmayan Gmail hesabını kalıcı olarak sileceğini duyurdu. Mayıs ayında başlatılan güvenlik politikası güncellemesi, veri hırsızlığı ve dolandırıcılık gibi güvenlik tehditlerine karşı mücadele amacını taşıyor.

Google yetkilileri, kullanılmayan hesapların genellikle güvenlik riski oluşturduğunu vurgulayarak, son 24 aydır kullanılmayan kişisel hesapları hedef aldıklarını belirtti. Bu kapsamda, Gmail hesapları ve bağlı uygulamalardaki içeriklerin tamamen silineceği ifade edildi. Bu uygulama, hesapların genellikle ele geçirilmiş, eski veya yeniden kullanılmış şifrelere bağlı olma ve düşük güvenlik kontrollerine tabi olma riskini azaltmayı hedefliyor.





Google, güvenlik politikası değişikliğinden etkilenecek hesap sahiplerine önceden bir bildirim göndererek, kullanıcılara hesaplarına giriş yapma konusunda uyarıda bulunacak. Bu süreç, kişisel olmayan Google hesaplarını kapsamayacak; yalnızca kişisel hesaplar, özellikle Gmail hesapları hedef alınacak.

Bu adım, Google'ın platformlarında güvenliği artırmak ve kullanıcıları potansiyel güvenlik risklerinden korumak amacıyla attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kullanıcılar, güvenliklerini artırmak ve hesaplarındaki verilere daha etkin bir şekilde hakim olmak adına gerekli güncellemeleri yapmaları konusunda uyarılıyor.