GÖKSUR, Su Üstü Platformundan İlk Başarılı Atışını Gerçekleştirdi

GÖKSUR, nokta hava savunma sistemi olarak su üstü platformundan ilk atışını başarıyla tamamlayarak Türkiye'nin savunma kapasitesini artırdı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:26
GÖKSUR, Su Üstü Platformundan İlk Başarılı Atışını Gerçekleştirdi

GÖKSUR'un İlk Atışı Başarılı Bir Şekilde Gerçekleşti

Türkiye'nin milli ve yerli nokta hava savunma sistemi GÖKSUR, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilmiş olup, su üstü platformundan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. Bu gelişme, Türkiye’nin katmanlı hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe'nin denizlerdeki kritik unsurlarından birisi olarak GÖKSUR'un önemini ve yeteneklerini ortaya koyuyor.

GÖKSUR'un Savunma Yeteneği

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, GÖKSUR’un Mavi Vatan’ı koruyarak gemisavar ve seyir füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, savaş uçakları ve helikopter tehditlerine karşı etkili bir savunma sağlayacağı belirtildi. GÖKSUR atış testi, TCG BEYKOZ gemisinden Sinop açıklarında gerçekleştirildi. Testte GÖKSUR’un güdümlü mermisi BOZDOĞAN füzesinin yüksek performanslı yetenekleri sergilendi.

Modüler ve Entegre Sistem Özellikleri

GÖKSUR, GÖKSUR 100-N VLS dikey atım sistemi, GÖKSUR 100-N/StA bağımsız görev yapabilen sistem ve GÖKSUR 100-N savaş yönetim sistemi ile entegre çalışabilme yetenekleriyle donanmanın hizmetine sunulmaya hazır. Yüksek etkinlik sağlayan 360 derece tehdit imha kabiliyeti, yeni nesil kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı güdümlü mermi gibi özelliklerle farklı platformlara kolayca entegre olma imkanı sunuyor.

İhracat Potansiyeli

Modüler yapısı ile pek çok fırkateyn ve korvete uyarlanabilen GÖKSUR, Paris’te gerçekleşen Euronaval 2024 Fuarı'nda ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmiş, yüksek ihracat potansiyeli ile dikkatleri üzerine toplamıştır. Bu durum, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yeniliklerini ve ürünlerinin uluslararası piyasalardaki değerini göstermektedir.

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