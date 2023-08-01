Google, Android telefon kullananları uyardı: Bu uygulamalar varsa silin

Google, Android telefon kullanıcılarını korumak için bir uyarı yayınladı, zira zararlı uygulamalara karşı saldırı altındalar. Siber güvenlik araştırmacıları, Google Play ve üçüncü taraf mağazalarda bulunan ve kötü niyetli amaçlarla kullanılan Android uygulamalarını tespit etti. Bu tehlikeli uygulamalar iki ayrı zararlı yazılım paketini içeriyor ve fotoğrafçılık, e-ticaret gibi farklı kategorilerde bulunuyor. Android kullanıcıları, güvenliklerini sağlamak için bu uygulamaları silmeleri ve banka şifrelerini değiştirmeleri gerektiği konusunda uyarıldı. Bu önlemler alınmadığında, kişisel veriler ve finansal bilgiler tehlikeye atılabilir. Google, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için düzenli olarak kötü amaçlı uygulamaları tarayarak önlem almaya çalışıyor, ancak kullanıcıların da dikkatli ve bilinçli davranması önemlidir. İşte detaylar...





GOOGLE ANDROİD TELEFON KULLANICILARI İÇİN BİR UYARI YAPILDI

Shiftdelete.net tarafından bildirilen haberde, güvenlik uzmanlarının CherryBlos ve FakeTrade adlı kötü amaçlı yazılım ailelerinin varlığına dikkat çektiği belirtiliyor. Araştırmacılar, bu kötü amaçlı yazılımların toplamda yaklaşık 30 zararlı uygulamayı etkilediğini tespit etmişler. CherryBlos saldırısı, kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendirerek virüslü uygulamaları indirmeye yönlendiren bir yöntemle dağıtılıyor. Bu saldırı, finansal kimlik bilgilerini çalmak ve kişisel bilgileri kopyalamak gibi tehlikeli yeteneklere sahip olduğu için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Diğer yandan, FakeTrade içeren kötü amaçlı uygulamalar, kullanıcıları para kazandırmaya yönelik vaatlerle kandırarak dikkat çekiyor. Ancak bu uygulamalar, kurbanların paralarını çekmelerini engelleyerek dolandırıcılık yapıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Eğer bu zararlı uygulamalardan herhangi birini indirdiyseniz, derhal bunları silmeniz ve finansal hesaplarınızın şifrelerini değiştirmeniz öneriliyor. Bazı bulaşmış uygulamalar arasında CryptoTalker, Happy Extractor, Robot 2000, NeuralLink AMA, BBShop, Canyon, Domo, Envoy, Fair, FIRETOSS, Gobuy, GoDo, Goshop, Huge, Koofire ve Leefire gibi isimler yer alıyor.

Kullanıcılar, bu tür zararlı uygulamalara karşı dikkatli olmalı ve yalnızca güvenilir kaynaklardan uygulamalar indirmelidir. Google Play Store gibi resmi uygulama mağazaları, zararlı uygulamalardan daha az risk içerir. Ayrıca, bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmekten kaçınılmalı ve telefonun güvenlik ayarları dikkatlice yapılandırılmalıdır.