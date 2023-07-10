Google Chrome'u hemen kontrol edin! Eğer bu uzantılar varsa derhal silin

Tarayıcı pazarının lideri konumunda bulunan Google Chrome, dünya genelinde 3 milyardan fazla cihazda kullanılmaktadır. Ancak, son analize göre bu popüler tarayıcı, kullanıcı verilerinin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Siber güvenlik şirketi Kaspersky'nin yaptığı araştırmaya göre, 80 milyondan fazla cihaz, tehlikeli Google Chrome uzantıları nedeniyle potansiyel bir tehdit altında bulunmaktadır.





Kaspersky tarafından ortaya çıkan verilere göre, yaklaşık 87 milyon kullanıcı, 34 zararlı Google Chrome uzantısını indirmiştir. Bu uzantıların çeşitli amaçlar için kullanıldığı belirtilmektedir. Siber güvenlik uzmanları, bu durumun Chrome tarayıcısında bulunan verilerin tehlikede olduğuna dikkat çekmektedir.

Google, bu tehlikeli uzantıları Chrome Web Mağazası'ndan kaldırmış olsa da, milyonlarca kullanıcının hala bu uzantıları cihazlarında kullanmaya devam ettiği tahmin edilmektedir. Kaspersky'nin tavsiyesine göre, kullanıcılar tarafından kullanılan uzantıların kontrol edilmesi ve gerektiğinde şifrelerin değiştirilmesi önemlidir.

Kaspersky'nin tespitlerine göre, tehlikeli uzantılar web sitelerine rastgele kodlar yerleştirerek kullanıcının hareketlerini izlemekte ve verilerini ele geçirmektedir. Bu uzantılar, Chrome Web Mağazası'nda olumsuz yorumlar almalarına rağmen Google tarafından etkili bir şekilde müdahale edilmemiştir.





Bu gelişmeler ışığında, kullanıcıların bilinmeyen ve güvenilmez uzantılardan kaçınması, mevcut uzantıları kontrol etmesi ve şifrelerini düzenli olarak değiştirmesi önem arz etmektedir. Siber güvenlik uzmanları, kullanıcıların bilinçli bir şekilde internete erişim sağlamalarını ve güvenliklerini sağlamak için güncel önlemleri almalarını vurgulamaktadır.

Google Chrome'un geniş kullanıcı tabanı, hackerların kullanıcı verilerini hedeflemesine ve bu verilerin deşifre olmasına zemin hazırlamaktadır. Kullanıcıların dikkatli olması ve güvenliklerini korumak için önlemler almaları gerekmektedir. Google ve diğer ilgili tarafların, kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına daha sıkı önlemler alması beklenmektedir.