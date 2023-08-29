Google eski uygulamasında devrim niteliğinde yeniliğe gidiyor

Google ses kaydedici uygulamayı güncelleyerek yenilikle beraber ses kayıtlarının daha etkili bir yöntemle anlamlandırarak yardımcı olmaya çalışacak.







Bu özellik sayesinde toplantı, notlar, röportajlar ve kişisel veri kayıtları kolayca arşivlenecek. Sesin otomatik olarak metne dökülmesi, veri analizi yapılması veya sesli notlar alınması gibi aşamalarda hızlı ve verimli şekilde gerçekleşecek. Sesin otomatik olarak metine dökülmesi, veri analizi yapılması ya da sesli notlar alınmasında erişim sağlanacak.