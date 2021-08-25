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Google Haritalar'da yeni özellik: Otoyol ve köprü ücretleri de gösterilecek

Google Haritalar, içeriğinde yaptığı bir yeniliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Özellikle Türkiye'deki kullanıcılarının çok memnun kalacağı yenilikte rotada yer alan özel otoyolların ve köprülerin geçiş ücretleri sürücüye gösterilecek.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:39
Google Haritalar'da yeni özellik: Otoyol ve köprü ücretleri de gösterilecek
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Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan 'Google Haritalar' sürekli içeriğinde yaptığı değişikliklerle kendini yeniliyor. Yeniz özellik ekleyerek sürekli gelişmeye devam eden Google Haritalar’a özellikle Türkiye'deki sürücülerin çok bir özellik getiriliyor.

Sürücüler, Goggle Haritalar üzerinden rota açtıklarında rotadaki özel paralı otoyolların ücretlerini de görebilecekler. Sürücüler aynı zamanda köprü ücretlerini de yine sistemden bakabilecekler. Sürücü rotasında ücretlerini gördüğü otoyollarda daha uygun altenatifleri de görmüş olacak ve bu durumda seçim şansına sahip olacak. 


Google Haritalar, genel olarak rota oluşturduğunda sürücüye en kısa yolu öneriyor. Bu sebeple devletin işlettiği otoyollar ile özel otoyollar karıştırılmış oluyor. Sürücü şayet uygulamanın ayarlarından 'Ücretli geçişleri kullanma' seçeneğini kapatmazsa yanlışlıkla özel işletilen otoyollara giriyor ve doğal olarak yüksel ücret ödemek zorunda kalıyor.

Yeni özellikle birlikte rota üzerinde ücretli ve ücretsiz otoyollar ayrı ayrı liste halinde sürücüye sunulacak. Ücretli olan yolların geçiş ücretleri de yine ayrı bir şekilde listelenecek. Kullanıcı bu özellik sayesinde hem maddi tasarruf hem de zamandan tasarruf yapacak.


Son Güncelleme: 25.08.2021 10:39
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Anahtar Kelimeler:
Yeni özellikGoggle HaritalarRotaOtoyol ücretleriKöprü ücretleri
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