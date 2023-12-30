Google iddiaları kabul etti: Tam 5 milyar dolar ödeyecek

Amerikan teknoloji devi Google, kullanıcılarının gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan davada 5 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Kaliforniya Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, Google'ın popüler tarayıcısı Chrome kullanıcılarının gizli modu etkinleştirdikten sonra bile internet gezinme faaliyetlerini izlediği iddia edilmişti.

Mahkeme Başkanı Hakim Yvonne Gonzalez Rogers, Google'ın davacılarla yapılan uzlaşma sonucu 5 milyar dolarlık tazminatı ödemeyi kabul ettiğini duyurdu. Bu gizlilik ihlali davası, Google'ın çerezlerinin gizli modda dolaşan kullanıcıları izlemeye devam ettiği iddiasıyla 2020 yılında Boies Schiller Flexner hukuk firması tarafından açılmıştı.





Google Sözcüsü Jose Castaneda, iddiaları reddederken, Chrome'daki gizli modun kullanıcılara tarayıcı veya cihaza kaydedilmeden internette gezinme olanağı sunduğunu ancak her yeni gizli sekme açıldığında web sitelerinin tarama faaliyetleri hakkında bilgi toplandığını savundu.

Geçen yıl davanın iptali yönündeki Google başvurusu reddedilen mahkemede, şirketin bu kez 5 milyar dolarlık tazminat ödemeyi kabul etmesi dikkat çekti. Google, aynı zamanda aralık başında Android uygulama mağazası Google Play Store'a karşı açılan rekabeti bastırma suçlamasıyla ilgili antitröst davasında da 700 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.