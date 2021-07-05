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Google Play Store'da Bu programları indirdiyseniz sizin de şifreleriniz çalınmış olabilir!

Son zamanlarda kişilerin kişisel hesapları sık sık çalınıyor. Bu yüzden teknoloji araştırmacıları Google Play Store'un büyük skandalını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmalara göre 5,8 milyon kişi tarafından indirilen 9 farklı uygulamanın kişilerin Facebook hesaplarını çaldığı öğrenildi. İşte o uygulamalar...

05 Temmuz 2021 Pazartesi 14:18
Google Play Store'da Bu programları indirdiyseniz sizin de şifreleriniz çalınmış olabilir!
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Google Play Store’dan indirilen bazı uygulamaların kişilerin Facebook şifrelerini çaldığı öğrenildi. Konuya ilişkin araştırma yapan ekipler bu uygulamaların hangileri olduğunu saptadı. Açıklamalara göre 9 farklı Android uygulamasının Facebook şifrelerini çaldığı öğrenildi.

İşte o uygulamalar…

Google’ın denetleme yapmasın karşın Google Play Store’da yer alan uygulamalar, Rus güvenlik firması Dr. Web’in araştırmaları sonucunda ortaya çıkarıldı.


Facebook şifrelerine erişerek çalan uygulamaların fotoğraf düzenleme, egzersiz ve eğitim, burçlar gibi uygulamaların olduğu öğrenildi.

Uygulamalar, kullanıcıların bütün işlevlere erişmeleri için ve uygulama içindeki reklamları kaldırmaları için Facebook ile giriş yapmaları istendiği öğrenildi. Reklam görmek istemeyen kullanıcıların da Facebook hesaplarına giriş yapmaları bilgilerinin çalınmasına neden oldu.

  • PIP Photo - 5.8 milyon indirme
  • Processing Photo - 500 bin indirme
  • Inwell Fitness - 100 bin indirme
  • Rubbish Cleaner - 100 bin indirme
  • Horoscope Daily - 100 bin indirme
  • App Lock Keep - 50 bin indirme
  • Lockit Master - 5 bin indirme
  • Horoscope Pi - 1000 indirme
  • App Lock Manager -10 indirme

Uygulama geliştiricileri devre dışı bırakıldı

Yapılan açıklamalara göre bu uygulamaların mağazadan kaldırıldığı öğrenildi.


Son Güncelleme: 05.07.2021 14:18
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Anahtar Kelimeler:
UygulamaHesapGooglePlayStore
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