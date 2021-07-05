Google Play Store'da Bu programları indirdiyseniz sizin de şifreleriniz çalınmış olabilir!

Google Play Store’dan indirilen bazı uygulamaların kişilerin Facebook şifrelerini çaldığı öğrenildi. Konuya ilişkin araştırma yapan ekipler bu uygulamaların hangileri olduğunu saptadı. Açıklamalara göre 9 farklı Android uygulamasının Facebook şifrelerini çaldığı öğrenildi.
İşte o uygulamalar…
Google’ın denetleme yapmasın karşın Google Play Store’da yer alan uygulamalar, Rus güvenlik firması Dr. Web’in araştırmaları sonucunda ortaya çıkarıldı.
Uygulamalar, kullanıcıların bütün işlevlere erişmeleri için ve uygulama içindeki reklamları kaldırmaları için Facebook ile giriş yapmaları istendiği öğrenildi. Reklam görmek istemeyen kullanıcıların da Facebook hesaplarına giriş yapmaları bilgilerinin çalınmasına neden oldu.
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- App Lock Keep - 50 bin indirme
- Lockit Master - 5 bin indirme
- Horoscope Pi - 1000 indirme
- App Lock Manager -10 indirme
Uygulama geliştiricileri devre dışı bırakıldı
Yapılan açıklamalara göre bu uygulamaların mağazadan kaldırıldığı öğrenildi.