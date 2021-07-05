Google Play Store'da Bu programları indirdiyseniz sizin de şifreleriniz çalınmış olabilir!

Google Play Store’dan indirilen bazı uygulamaların kişilerin Facebook şifrelerini çaldığı öğrenildi. Konuya ilişkin araştırma yapan ekipler bu uygulamaların hangileri olduğunu saptadı. Açıklamalara göre 9 farklı Android uygulamasının Facebook şifrelerini çaldığı öğrenildi.

İşte o uygulamalar…

Google’ın denetleme yapmasın karşın Google Play Store’da yer alan uygulamalar, Rus güvenlik firması Dr. Web’in araştırmaları sonucunda ortaya çıkarıldı.

Facebook şifrelerine erişerek çalan uygulamaların fotoğraf düzenleme, egzersiz ve eğitim, burçlar gibi uygulamaların olduğu öğrenildi.

Uygulamalar, kullanıcıların bütün işlevlere erişmeleri için ve uygulama içindeki reklamları kaldırmaları için Facebook ile giriş yapmaları istendiği öğrenildi. Reklam görmek istemeyen kullanıcıların da Facebook hesaplarına giriş yapmaları bilgilerinin çalınmasına neden oldu.

PIP Photo - 5.8 milyon indirme

Processing Photo - 500 bin indirme

Inwell Fitness - 100 bin indirme

Rubbish Cleaner - 100 bin indirme

Horoscope Daily - 100 bin indirme

App Lock Keep - 50 bin indirme

Lockit Master - 5 bin indirme

Horoscope Pi - 1000 indirme

App Lock Manager -10 indirme

Uygulama geliştiricileri devre dışı bırakıldı

Yapılan açıklamalara göre bu uygulamaların mağazadan kaldırıldığı öğrenildi.